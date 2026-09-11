Asrın Felaketi'nin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı iradesiyle 2 yılda tamamlandığını anlatan Bakan Kurum, "Emin olun, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Birileri bize 'Enkazın altında kalırlar.' dediler. 'Bu işleri yapamazlar, başaramazlar.' dediler. Ama Allah'a hamdolsun, 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı." ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim için Rize, bir şehir adından çok daha fazlasıdır. Çünkü burası Cumhurbaşkanımızın baba ocağıdır, sevdasıdır. Bu şehre hizmet etmek, işte tam da bu nedenle bizim için en büyük şereftir." dedi.

Rize’de dev yatırım hamlesi: Murat Kurum 81 milyarlık tabloyu anlattı "MİLLET BAHÇELERİMİZLE ŞEHRİMİZİN YEŞİLİNE YEŞİL KATTIK" Rize'nin yaşadığı doğal afetleri hatırlatan Bakan Kurum, "Atalarımız, 'Dost kara günde belli olur.' der. Rize zor günler yaşadı. Seller gördük. Heyelanlar gördük. Yaralarımız oldu. Ama hiçbir zaman yalnız kalmadı. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkânlarıyla Rizeli kardeşlerimizin yanındaydı. El ele verdik. Omuz omuza verdik. Yaralarımızı birlikte sardık. Çünkü bizim devlet anlayışımızda vatandaşın derdi, devletin derdidir. Bir insanımızın gözünde yaş varsa bize rahat yoktur. Bir hanemizin kapısında ihtiyaç varsa devletimizin eli oraya uzanır. İşte bu anlayışla Rize'mizi daha güvenli, daha güçlü, daha güzel yarınlara hazırladık. Meydanımızı yeniledik. Sahilimizi düzenledik. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Rize Belediyemizle hemen hemen her mahallede çalışıyoruz. Yeni sosyal konutlar inşa ettik. Millet bahçelerimizle şehrimizin yeşiline yeşil kattık. Bugün temelini atarak en kısa sürede yeni sanayi sitesini Rize'mize kazandıracağız." diye konuştu.