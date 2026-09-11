Murat Kurum Rize’de yapılan yatırımları anlattı: 81 milyar liralık yatırım yapıldı, 11 milyarlık yatırım sürüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Kurum, “Rize’mize 81 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün de 11 milyar liralık yatırımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Söz verdik. Çalıştık. Yaptık. Şimdi yenilerini sizlerle birlikte yapacağız. Daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
Asrın Felaketi'nin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı iradesiyle 2 yılda tamamlandığını anlatan Bakan Kurum, "Emin olun, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Birileri bize 'Enkazın altında kalırlar.' dediler. 'Bu işleri yapamazlar, başaramazlar.' dediler. Ama Allah'a hamdolsun, 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim için Rize, bir şehir adından çok daha fazlasıdır. Çünkü burası Cumhurbaşkanımızın baba ocağıdır, sevdasıdır. Bu şehre hizmet etmek, işte tam da bu nedenle bizim için en büyük şereftir." dedi.
"MİLLET BAHÇELERİMİZLE ŞEHRİMİZİN YEŞİLİNE YEŞİL KATTIK"
Rize'nin yaşadığı doğal afetleri hatırlatan Bakan Kurum, "Atalarımız, 'Dost kara günde belli olur.' der. Rize zor günler yaşadı. Seller gördük. Heyelanlar gördük. Yaralarımız oldu. Ama hiçbir zaman yalnız kalmadı. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkânlarıyla Rizeli kardeşlerimizin yanındaydı. El ele verdik. Omuz omuza verdik. Yaralarımızı birlikte sardık. Çünkü bizim devlet anlayışımızda vatandaşın derdi, devletin derdidir.
Bir insanımızın gözünde yaş varsa bize rahat yoktur. Bir hanemizin kapısında ihtiyaç varsa devletimizin eli oraya uzanır. İşte bu anlayışla Rize'mizi daha güvenli, daha güçlü, daha güzel yarınlara hazırladık. Meydanımızı yeniledik. Sahilimizi düzenledik. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Rize Belediyemizle hemen hemen her mahallede çalışıyoruz. Yeni sosyal konutlar inşa ettik. Millet bahçelerimizle şehrimizin yeşiline yeşil kattık. Bugün temelini atarak en kısa sürede yeni sanayi sitesini Rize'mize kazandıracağız." diye konuştu.
"SÖZ VERDİK, ÇALIŞTIK, YAPTIK"
Bakan Kurum, Rize'de hayata geçirilen yatırımlara ilişkin de şöyle konuştu:
"Ayder bizim gözbebeğimiz ve Ayder'in emanetine sahip çıktık. Özünü koruduk ve bugün yine Ayder'de ikinci etabı da yaparak güzelim yavrularımıza bırakmak için mücadelemizi ortaya koyacağız. Atalarımızın güzel bir sözü vardır: 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.' Bizim Rize'ye sevgimizin aynası da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız eserlerimizdir, hizmetlerimizdir. Allah'a hamdolsun, 2002'den bugüne Rize'mize 81 milyar liralık yatırım yaptık.
Bugün de 11 milyar liralık yatırımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Söz verdik. Çalıştık. Yaptık. Şimdi yenilerini sizlerle birlikte yapacağız. Rize'de ortaya koyduğumuz bu irade, Türkiye'nin dört bir yanında yükselen büyük eser ve hizmet yürüyüşümüzün bir parçasıdır."
"İKİ YILDA 455 BİN KONUTU TAMAMLAMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"
Konuşmasında Asrın Felaketi'nin yaşandığı 6 Şubat depremlerini hatırlatan Bakan Kurum, 2 yılda tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'ni anlattı:
"6 Şubat'ta bu topraklar tarihin en büyük felaketini yaşadı. Bir gecede 11 ilde 53 bin canımızı, kardeşimizi yitirdik. Binlerce ocağa ateş düştü. Emin olun, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur.
Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başarmıştır. Bu başarı 86 milyonun başarısıdır. 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu tamamlamak öyle her babayiğidin harcı değildir. Emek ister, alın teri ister, dertlenmek ister. O bütçeyi 3 bin 500 şantiyede yöneteceksiniz. Birileri bize 'Enkazın altında kalırlar.' dediler. 'Bu işleri yapamazlar, başaramazlar.' dediler. Ama Allah'a hamdolsun, 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı. Allah'a hamdolsun, biz bu işi yaptık ya, Allah bize oradaki depremzede kardeşlerimize yardım etmeyi nasip etti ya, bizim için en büyük şeref budur."
"BİZİM SİYASETİMİZİN PUSULASI BELLİDİR; İSTİKAMETİMİZ GÜÇLÜ TÜRKİYE"
Bakan Kurum, deprem bölgesinde edinilen inşa tecrübesini "Ev Sahibi Türkiye" Projesi'yle 81 ile yayacaklarını söyledi. Eser ve hizmet siyasetinin her alanda devam edeceğini belirten Bakan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Şehirlerimizi kentsel dönüşümle güçlendiriyor; denizlerimizi, göllerimizi, toprağımızı koruyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'yle başlattığımız Sıfır Atık vizyonuyla çocuklarımıza çok daha güzel bir gelecek sunuyoruz. Bizim siyasetimizin pusulası bellidir. İstikametimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bu istikametten ayrılmayacağız, tek bir an duraksamayacağız.
Rize'nin güzel insanları için gece gündüz çalışacağız. Karadeniz için ter dökeceğiz ve Türkiye için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Rize'mize eser bırakacağız, hizmet bırakacağız ama en önemlisi gönüllerde silinmez bir iz, hoş bir seda bırakacağız."