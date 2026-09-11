Ankara’daki uyuşturucu soruşturmasında ATK sonucu: Serhan Kızılmeşe dahil 5 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere ilişkin ATK raporu çıktı. Serhan Kızılmeşe’nin idrarında kokain ve metabolitleri, Emre Evren’in kan ve idrarında kokain metabolitleri, Emre Anıl Yıldırım’ın kan ve idrarında kokain ve metabolitleri, Elif Yıldırım’ın kan ve idrarında THC metaboliti ile saç ve kıl örneğinde THC, Kahraman Çelik’in kan ve idrarında ise amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.
Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere ilişkin Adli Tıp Kurumu incelemeleri tamamlandı. Şüphelilerden alınan kan, idrar, saç ve kıl örneklerinde yapılan incelemelerde 5 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi.
5 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
ATK raporuna göre, Serhan Kızılmeşe'nin idrar örneğinde kokain ile kokain metabolitleri benzoilekgonin ve metilekgonin tespit edildi.
Emre Evren'in kan ve idrar örneklerinde kokain metabolitlerine rastlanırken, Emre Anıl Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde ise kokain ve metabolitlerinin bulunduğu belirtildi.
THC, AMFETAMİN VE METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ
Raporda, Elif Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi THC metaboliti, saç ve kıl örneğinde ise THC tespit edildiği kaydedildi.
Kahraman Çelik'in kan ve idrar örneklerinde ise amfetamin ve metamfetamin bulunduğu bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.
3. DALGA OPERASYONUNDA 17 TUTUKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında daha önce 3. dalga operasyon gerçekleştirilmişti.
Haklarında adli işlem başlatılan 21 şüpheliden 19'u yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 2 şüphelinin ise firari olduğu belirlenmişti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 17'si tutuklanırken, Mine Alp ile Uğur Hakan Alp hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Cansu Sari ile Muharrem Divlek'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
ATK incelemesinde uyuşturucu tespit edilen Elif Yıldırım, Emre Anıl Yıldırım, Emre Evren, Kahraman Çelik ve Serhan Kızılmeşe de 3. dalga operasyon kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
EVLERDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Reyhan Çağla Baykam'ın evinde esrar ve sentetik uyuşturucu, Emre Evren ile Enes Gülgül'ün evlerinde kokain, Kahraman Çelik'in evinde ise kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirilmişti.