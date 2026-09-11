Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere ilişkin Adli Tıp Kurumu incelemeleri tamamlandı. Şüphelilerden alınan kan, idrar, saç ve kıl örneklerinde yapılan incelemelerde 5 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi.

5 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ATK raporuna göre, Serhan Kızılmeşe'nin idrar örneğinde kokain ile kokain metabolitleri benzoilekgonin ve metilekgonin tespit edildi.

Emre Evren'in kan ve idrar örneklerinde kokain metabolitlerine rastlanırken, Emre Anıl Yıldırım'ın kan ve idrar örneklerinde ise kokain ve metabolitlerinin bulunduğu belirtildi.