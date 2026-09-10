Somali açıklarında kaçırılan Türk bayraklı MV LATUF gemisi, Türk ve Somali güçlerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı
Türk komandolar ve Somalili askerler, korsanların Somali'de fidye için kaçırdığı Türk gemisini, İHA ve SİHA'ların desteği ile filmleri aratmayacak bir operasyonla kurtardı.
Türkiye, dünya denizlerinde güvenli seyir ve güvenliğin sağlanması için muhataplarıyla koordinasyon içinde nefes kesen operasyonlara imza atıyor. Son olarak Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri, 17 Ağustos'ta Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk bayraklı "MV LATUF" adlı yük gemisini, filmleri aratmayacak bir operasyonla kurtardı.
Operasyonun detaylarına TAKVİM ulaştı. Kaynaklardan alınan bilgiye göre korsanlar gemiyi kaçırdıktan sonra fidye pazarlığı başladı. Tam 10 gün süren görüşmelerde müşterek operasyon en ince ayrıntısına kadar planlandı.
Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na bağlı su altı komandoları ve Somali askerleri, 27 Ağustos'ta birlikte denize açıldı. Gecenin karanlığında Türk İHA ve SİHA'larının desteğiyle komandolar gemiye ulaşmayı başardı.
Somali makamlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda korsanlara ait 4 tekne imha edildi, 14 korsan öldürüldü. Kalanların da fidye ödenmeden gemiyi terk etmeleri sağlandı. Böylelikle can kaybı olmadan Türk bayraklı gemi ve mürettebatı kurtarıldı.
Haber: Betül Usta