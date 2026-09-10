Türkiye, dünya denizlerinde güvenli seyir ve güvenliğin sağlanması için muhataplarıyla koordinasyon içinde nefes kesen operasyonlara imza atıyor. Son olarak Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri, 17 Ağustos'ta Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk bayraklı "MV LATUF" adlı yük gemisini, filmleri aratmayacak bir operasyonla kurtardı.