"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin ardından dava görülmeye başlandı. Ersoy'un "Suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı öne sürülen yapılanmaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmanın başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verildi. Daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi. Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulunurken, bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. İlk duruşmayı takip etmek için, geçtiğimiz günlerde kendi yargılamasında tahliyesine karar verilen Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş de İstanbul Adliyesi'ne geldi. Mahkeme başkanı ise duruşmanın basına kapalı yapılmasına karar verdi.

Mehmet Akif Ersoy davası başladı: 286 yıl 2 aya kadar hapsi isteniyor (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.) MAĞDUR ÖZKAN: "UYUŞTURUCU KULLANMAYI REDDEDEN TEK KİŞİ BENİM" Duruşmada ilk olarak mağdur Melis Asena Özkan dinlendi. Özkan, "Böyle utanç verici bir olaydan karşınızda olduğum için özür diliyorum. Meslek hayatımda hep liyakatli bir şekilde iş sahibi oldum, finans alanında. Nurullah Mahmut Dündar ile 2022'de tanıştım. 36 yıllık hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. 2022'de Nurullah ile tanıştım. Sonra ofisine gittim. Home office'miş. Beni işe aldıracaktı." dedi. "3. GÖRÜŞMEMDE DOĞRULUK CESARET OYUNU OYNANDI" Özkan, Nurullah Mahmut Dündar ve Mehmet Akif Ersoy ile iki kez bir araya geldiğini, üçüncü görüşmede ise Ersoy'un gelmesini istemediğini söyledi. Özkan, "Nurullah Mahmut Dündar ve Mehmet Akif ile iki kez bir araya geldim. Üçüncü kez Akif'in gelmesini istemedim. Çünkü bana yapılan teklifler çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımıydı. Üç görüşmenin hepsinde doğruluk cesaret oyunu oynandı. Nabız yoklamaya yönelik sorular soruldu. Sorulan sorular arasında 'Ne kadar rahatsın, yakın kız arkadaşların var mı, telefondaki en açık fotoğrafını göster, fantezin nedir anlatır mısın?' gibi sorular vardı." ifadelerini kullandı.