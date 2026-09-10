Mehmet Akif Ersoy hakim karşısında! Gizli kamera ve uyuşturucu iddiası
“Uyuşturucu” soruşturmasında 286 yıl 2 aya kadar hapsi istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada mağdurlar; uyuşturucu kullanılan ortamlar, çoklu ilişki teklifleri, gizli kamera ve iş vaadiyle yapılan görüşmelere ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulunurken, Ersoy da “Kanarya” kod adlı gizli tanığa tepki göstererek hakkındaki taciz iddiasını reddetti.
"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin ardından dava görülmeye başlandı. Ersoy'un "Suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı öne sürülen yapılanmaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.
Duruşmanın başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verildi. Daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi. Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulunurken, bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.
İlk duruşmayı takip etmek için, geçtiğimiz günlerde kendi yargılamasında tahliyesine karar verilen Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş de İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Mahkeme başkanı ise duruşmanın basına kapalı yapılmasına karar verdi.
MAĞDUR ÖZKAN: "UYUŞTURUCU KULLANMAYI REDDEDEN TEK KİŞİ BENİM"
Duruşmada ilk olarak mağdur Melis Asena Özkan dinlendi.
Özkan, "Böyle utanç verici bir olaydan karşınızda olduğum için özür diliyorum. Meslek hayatımda hep liyakatli bir şekilde iş sahibi oldum, finans alanında. Nurullah Mahmut Dündar ile 2022'de tanıştım. 36 yıllık hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. 2022'de Nurullah ile tanıştım. Sonra ofisine gittim. Home office'miş. Beni işe aldıracaktı." dedi.
"3. GÖRÜŞMEMDE DOĞRULUK CESARET OYUNU OYNANDI"
Özkan, Nurullah Mahmut Dündar ve Mehmet Akif Ersoy ile iki kez bir araya geldiğini, üçüncü görüşmede ise Ersoy'un gelmesini istemediğini söyledi.
Özkan, "Nurullah Mahmut Dündar ve Mehmet Akif ile iki kez bir araya geldim. Üçüncü kez Akif'in gelmesini istemedim. Çünkü bana yapılan teklifler çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımıydı. Üç görüşmenin hepsinde doğruluk cesaret oyunu oynandı. Nabız yoklamaya yönelik sorular soruldu. Sorulan sorular arasında 'Ne kadar rahatsın, yakın kız arkadaşların var mı, telefondaki en açık fotoğrafını göster, fantezin nedir anlatır mısın?' gibi sorular vardı." ifadelerini kullandı.
"SALONDAKİ KAMERANIN FİŞİNİ ÇEKTİRDİM"
Özkan, ilk gittiği ofiste kamera fark ettiğini, ikinci görüşmede de aynı kameranın fişini çektirdiğini anlattı.
Üçüncü görüşmede ise Dündar'ın kendisini kaydettiğini gördüğünü söyleyen Özkan, telefon galerisindeki videoları sildirdiğini belirtti.
Özkan, "İlk gün ofise gittiğimde gizli kamera fark ettim. Salondaki kameranın fişini çektirdim. Yine ikinci gittiğimde de eve girer girmez kameranın fişini çektirdim. Üçüncü kez gittiğimde Dündar'ın beni kaydettiğini gördüm. Galerisine girdim. O geceye ait videolar vardı, hepsini sildirdim. Dördüncü kez de iş görüşmesine çağrıldım. Kendisi beni referanslarını çekmekle tehdit etti. 'Mehmet Akif gelecek, sana iş konusunda yardımcı olacak' dedi. Ben kendisini reddettim. Dündar sürekli kokain içiyordu. Bana teklif etti." dedi.
"SONRA BEN GERİ KAÇTIM..."
Özkan, son görüşmede Dündar'ın uyuşturucu maddeyi dişine sürmeye çalıştığını öne sürdü.
Mehmet Akif Ersoy ile ikinci görüşmesindeki birlikteliğin kendi iradesiyle gerçekleştiğini de söyleyen Özkan, operasyon sonrasında kendisine para teklif edildiğini ileri sürdü.
Özkan, "Son görüşmemizde dişime sürmeye çalıştı, sonra ben geri kaçtım. Ersoy ile ikinci görüşmemdeki birlikteliğim kendi irademle olmuştur. Mehmet Akif'e operasyon düzenlendiğinde Dündar'ı gördüm. Bana rüşvet teklif edildi, 'Kocamın adını verme, maddi manevi ne gerekiyorsa yaparız' diye teklifler geldi. Çok zor durumda olduğum için iş istedim. İşim sebep gösterilerek ben o girdaba çekildim. Dördüncü görüşmeye kendi irademle gitmedim.İş vaadiyle ortama davet edilmemden şikayetçiyim" dedi.
DİLEK OLGUN: "UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIKLARINI GÖRDÜM"
Mağdur Dilek Olgun ise kendisine yönelik herhangi bir cinsel saldırı olmadığını söyledi.
Olgun, Mehmet Akif Ersoy ile kendi isteğiyle görüştüğünü, uyuşturucu madde etkisi altında olmadığını ve herhangi bir konuda şikayetçi olmadığını belirtti.
Olgun, "Ben kendileri tarafından cinsel saldırıya uğramadım. Hoşlandım, görüştüm, beraberliğim oldu. Uyuşturucu madde etkisi altında değildim. Şikayetçi olduğum bir konu yok. Uyuşturucu madde kullandıklarını gördüm. Kimsenin kimseye zorla kullandırdığı yoktu. Ben zorlanmadım. Akif ketum bir adam. Mutfak kapalı alan. Ben evde 'Bunlar ne yapıyor?' diye baktım. Mutfakta içerken bana yakalandılar. Aleni olan bir durum değildi. Şikayetçi değilim" dedi.
BURCU AKYÜZ: "UYUŞTURUCU KULLANDIM AMA ZORLA DEĞİL"
Mağdur Burcu Akyüz de Ahmet Göçmez'in eski erkek arkadaşı olduğunu, bu çevredeki kişilerle Göçmez üzerinden tanıştığını anlattı.
Ayrılığın ardından da görüşmelerinin devam ettiğini belirten Akyüz, doğum gününde Mustafa'nın evinde bir araya geldiklerini söyledi.
Akyüz, "Ahmet Göçmez erkek arkadaşımdı. Sonrasında bu kişilerle tanıştım. Ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ettim. O gün doğum günümdü. Mustafa'nın evinde görüştük. Alkol içtik, uyuşturucu da kullandık ama şikayetçi olacağım herhangi bir durum olmadı. Uyuşturucunun nasıl getirildiğini görmedim, evde vardı. Akif'le cinsel birlikteliğim oldu ama kendi isteğimle. Ahmet ile kendisi erkek arkadaşım olduğu için birliktelik yaşıyordum. Mehmet başka odadaydı. Bazı yakınlaşmalar oldu ama herhangi bir birliktelik olmadı. Uyuşturucu kullandım ama zorla değil" dedi.
BUSE ÖZTAY: "HER ŞEY KENDİ RIZAMLA YAŞANDI"
Mağdur Buse Öztay ise toplu cinsel ilişkiye dahil olmadığını söyledi.
Uyuşturucu kullandığını kabul eden Öztay, maddenin nereden ve nasıl temin edildiğini bilmediğini ifade etti.
Öztay, "Toplu cinsel ilişkide kesinlikle dahlim olmadı. Uyuşturucu kullandığım doğrudur. Maddeyi Ahmet, Mehmet, ben ve Gizem, Gizem'in evinde kullandık. Maddenin ne şekilde alındığını bilmiyorum. Her şey kendi rızamla yaşandı" dedi.
DİLARA YILDIZ: "MEHMET AKİF GETİRMİŞTİ"
Mağdur Dilara Yıldız da Taner'in teknesine Buse ve Mehmet Akif Ersoy ile birlikte seyahat amacıyla gittiğini söyledi.
Yıldız, ilk gün uyuşturucu kullandığını ve maddeyi Mehmet Akif Ersoy'un getirdiğini öne sürdü.
Yıldız, "Taner'in teknesine Buse ve Mehmet Akif'le seyahat amaçlı gittim. İlk gün uyuşturucu kullandım. Mehmet Akif getirmişti. Her şey rızamla oldu. Şikayetçi değilim" dedi.
MAĞDUR BEYANLARI TAMAMLANDI, ERSOY KÜRSÜYE ÇIKTI
Mağdur beyanlarının tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy savunma yapmak üzere kürsüye çıktı.
Mahkeme başkanı tarafından hakkındaki suçlamalar yüzüne okunan Ersoy, savunmasına soruşturmanın nasıl başladığını ve davanın bu aşamaya nasıl geldiğini anlatarak başlamak istediğini söyledi.
Ersoy, "Davanın bu noktaya nasıl geldiğini anlatarak başlamak isterim" dedi.
Dosyada adı geçen çok sayıda kişiyle geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkileri bulunduğunu belirten Ersoy, uzun süredir görüşmediği bazı kişilerin de soruşturma sürecine dahil edildiğini savundu.
GİZLİ TANIĞA "KANARYA" ÇIKIŞI
Ersoy, iddianamede "Kanarya" kod adıyla yer alan gizli tanığın beyanlarına da tepki gösterdi.
Gizli tanığın sosyal medyadaki paylaşımlardan etkilenerek ifade verdiğini öne süren Ersoy, "Ben Fenerbahçeli'ydim, 'Kanarya'nın ifadelerinin ardından takımı desteklemeyi bıraktım" dedi.
"BANA TACİZ İFTİRASI ATIYOR"
Ersoy, duruşmada mağdur sıfatıyla dinlenen M.A.Ö.'nün iddialarına da yanıt verdi.
M.A.Ö. ile herhangi bir birliktelik yaşamadığını savunan Ersoy, kendisine yöneltilen taciz iddiasını reddetti.
Ersoy, M.A.Ö.'nün anlatımları için, "Kendi ahlakı üzerinden bana taciz iftirası atıyor" ifadelerini kullandı.
"ARKADAŞLARIM BENİMLE HAYATLARI KESİŞTİĞİ İÇİN BEDEL ÖDEDİ"
Ersoy, dosyada adı geçen bazı kişilerin yalnızca kendisiyle arkadaşlık yaptıkları için zarar gördüğünü savundu.
Bazı arkadaşlarının tutuklandığını, bazılarının ise isimlerinin kamuoyuna yansıdığını belirten Ersoy, "Benimle arkadaş olduğu için, hayatı kesiştiği için çok ağır bedel ödeyen arkadaşlarımdan samimiyetle özür diliyorum. Kişisel hatalarım olmuştur ama devlete karşı duruşumu herkes bilir" dedi.
UYUŞTURUCU KULLANIMINI ÇEVRESİNDEN GİZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Ersoy, uyuşturucu kullandığını çevresinden gizlemeye çalıştığını söyledi.
Bazı kullanımların Ahmet Göçmez'in evinde gerçekleştiğini veya uyuşturucu maddenin Göçmez tarafından getirildiğini öne süren Ersoy, kendisine zorla uyuşturucu verilmediğini de ifade etti.
Ersoy'un savunmasıyla birlikte davanın ilk duruşmasında mağdur beyanları ve sanık savunmaları mahkeme tutanağına geçmeye devam etti.