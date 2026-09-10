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Girne'deki facia sonrası KKTC'de olağanüstü toplantı! İstanbul'dan üçüncü gemi yola çıktı

KKTC Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplandı. Mecliste batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacak. Halen 14 yolcusuna ulaşılamayan gemiye yönelik arama çalışmaları devam ederken, arama kurtarma çalışması için İstanbul'dan üçüncü gemi yola çıktı.

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Girne'deki facia sonrası KKTC'de olağanüstü toplantı! İstanbul'dan üçüncü gemi yola çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde Girne açıklarında batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacağını bildirerek, komiteye tam destek vereceklerini söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Girne açıklarında batan gemi ve kayıp yolcular nedeniyle olağanüstü toplandı.

KKTC'de batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)KKTC'de batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)

ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, Filo Jet kazasıyla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü hatırlatarak, "Meclis'te araştırma komitesi kurulacak. Araştırma komitesine tam destek veriyoruz. Komitede Ulusal Birlik Partisinden 3, Cumhuriyetçi Türk Partisinden ise 2 milletvekili yer alacak." ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DAN ÜÇÜNCÜ GEMİ GELİYOR

Üstel, Girne açıklarında batan ve halen 14 yolcusuna ulaşılamayan gemiye yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, arama kurtarma çalışması için İstanbul'dan yola çıkan üçüncü geminin, pazar akşamı KKTC'de olacağını ve pazartesi çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.

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