KKTC'de batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı) ARAŞTIRMA KOMİSYONU Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, Filo Jet kazasıyla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü hatırlatarak, "Meclis'te araştırma komitesi kurulacak. Araştırma komitesine tam destek veriyoruz. Komitede Ulusal Birlik Partisinden 3, Cumhuriyetçi Türk Partisinden ise 2 milletvekili yer alacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye, KKTC'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

İSTANBUL'DAN ÜÇÜNCÜ GEMİ GELİYOR



Üstel, Girne açıklarında batan ve halen 14 yolcusuna ulaşılamayan gemiye yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, arama kurtarma çalışması için İstanbul'dan yola çıkan üçüncü geminin, pazar akşamı KKTC'de olacağını ve pazartesi çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.