İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının dünkü duruşmasına, rüşvet çarkını ve uygulanan baskıları ifşa eden sanıkların açıklamaları damga vurdu. Danış Asfalt şirketinin sahibi iş adamı Serbülend Danış rüşvet sistemini anlattı.

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile iştiraklerinden aldığı ihalelerin biriken hakedişlerini alabilmek için rüşvet çarkına zorlandığını belirten Danış, 500 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için 10 milyon lira rüşvet vermek ve 50 milyon liralık 2 arsasını devretmek zorunda kaldığını söylemişti.

ZORLA ELİMDEN ALDILAR

Duruşmada eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve kardeşi Bulut Aydöner'in alacaklarını tahsil ettirme bahanesiyle iki arsasına zorla el koyduklarını anlatan Danış, "Baki ve Bulut Aydöner, 2 adet arsamı zorla elimden aldılar, beni mağdur ettiler. Alacağımı tahsil ettirmek bahanesiyle benden zorla maddi çıkar elde ettiler. Sanıkların 'siyasete girmek için temas kurdu' iddiaları suçtan kurtulmak için uydurulmuş yalandır. Baki Aydöner'in 'Sadece il binasında görüştük' iddiası da yalandır. Böyle bir şey varsa kamera kaydını sunsunlar" diyerek sanıklar hakkında tazminat davası açacağını duyurdu.

Baki Aydöner ve Bulut Aydöner

CEZAEVİNDE TEHDİT EDİLDİM

Duruşmada ifade veren İBB Reklam Yönetimi eski Müdürü Adem Tuncay ise etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra CHP'li isimlerin cezaevine gelerek kendisini sorguladığını anlattı.

Tuncay, "Bana alakasız şekilde lojmanda oturup oturmadığımı sordular. Aile düzenimin bilindiğini hissettiren üstü kapalı bir mesajdı. Tahliye sonrası görevime başlatılmadım, 13 yıllık İBB çalışanı eşim de işten çıkarıldı" dedi.

Murat Ongun'un gizli ortak olduğu iddia edilen Reklamist firmasını "patron firması" olarak kolladığını ve zabıtaya talimat vererek usulsüz reklam panolarını koruduğunu belirtti.