3 ayrı dosyadan tazminat kararı: Özel Erdoğan'a 800 bin tazminat ödeyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik hakaretamiz ifadeler kullanan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı açtığı manevi tazminat davalarını kazandı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi, Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan çirkin ifadeleri nedeniyle Özel’i 3 ayrı dosyadan toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Kararı Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarına saldıran ve hakaretamiz ifadeler kullanan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.
3 AYRI KONUŞMA 3 AYRI HAKARET
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın duyurduğu karara göre, Ankara 44. Asliye Mahkemesi, Özel'in Ağustos 2025 tarihindeki üç farklı konuşmasını inceledi.
Mahkeme, Özel'in çirkin iddiaları sebebiyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
- Özgür Özel, Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025'te yapmış olduğu konuşmasındaki hakaretler nedeniyle 200 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.
- Özel'in 13 Ağustos 2025'te CHP'nin İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'a yönelik saldırı üslubu nedeniyle 300 bin lira tazminata mahkum oldu.
- Özel, 18 Ağustos 2025'te Aydın'da yapmış olduğu miting konuşmasında Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmedildi.
TOPLAMDA 800 BİN ÖDEYECEK
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel hakkında, Başkan Erdoğan'ı hedef alan iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle toplamda 800 bin lira manevi tazminata hükmedildiğini duyurdu.
Aydın, paylaşımında, şu bilgileri verdi:
"Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025'te yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin lira, 13 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Halk Partisinin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin lira ve 18 Ağustos 2025'te Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."
BAY KEMAL'İN İZİNDE 'TAZMİNAT FONU' YOLUNDA
"Normalleşme" diyerek başladığı liderlik serüvenini ağzını bozarak sürdüren Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nun geçmişte ödemek zorunda kaldığı manevi tazminat cezaları hatırlatılıyor.
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın kendisine açtığı davalar sonucu çarptırıldığı milyonlarca liralık tazminat cezalarını, parti içinde kurulan özel fon ve CHP milletvekillerinden toplanan paralarla ödüyordu.
Kılıçdaroğlu'nun hukuki süreçlerde tek başına ciddi mali yük altında kalmaması adına milletvekillerinin maaşlarından düzenli olarak kesinti yapılıyordu.
Özgür Özel'in Yeni Parti çatısı altında milletvekillerine yönelik "tazminat fonu" oluşturup oluşturmayacağı merak konusu.