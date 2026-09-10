Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın duyurduğu karara göre, Ankara 44. Asliye Mahkemesi, Özel'in Ağustos 2025 tarihindeki üç farklı konuşmasını inceledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarına saldıran ve hakaretamiz ifadeler kullanan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarına saldıran ve hakaretamiz ifadeler kullanan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

Mahkeme, Özel'in çirkin iddiaları sebebiyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

TOPLAMDA 800 BİN ÖDEYECEK

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel hakkında, Başkan Erdoğan'ı hedef alan iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle toplamda 800 bin lira manevi tazminata hükmedildiğini duyurdu.

Aydın, paylaşımında, şu bilgileri verdi:

"Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025'te yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin lira, 13 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Halk Partisinin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin lira ve 18 Ağustos 2025'te Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."

Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Özel’in üç farklı konuşmasındaki çirkin iddiaları sebebiyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildiğini duyurdu.