İstanbul Havalimanı'nda 4'üncü ana pist 18 Eylül'de açılıyor: 2.820 m'lik yeni pist kapasiteyi artırıp taksi sürelerini kısaltacak
İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan doğu-batı eksenindeki 4’ncü ana pist, 18 Eylül Cuma günü törenle hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 bin 820 metre uzunluk ve 45 metre genişliğe sahip yeni pistin hava trafiğinde operasyonel esnekliği artıracağını, taksi sürelerini kısaltacağını ve dörtlü bağımsız pist operasyonları için kritik bir altyapı oluşturacağını vurguladı.
İstanbul Havalimanı'nın doğu-batı ekseninde inşası süren 4'ncü ana pist 18 Eylül'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada yeni ana pistin devreye alınmasıyla birlikte operasyonel kapasitenin artacağı ve taksi sürelerinin azalacağı belirtildi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 4'ÜNCÜ ANA PİST HİZMETE AÇILACAK
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapımı tamamlanan ve 18 Eylül Cuma günü törenle hizmete açılacak olan 4'ncü ana pistin hizmete açılması için son çalışmalar devam ediyor.
Yeni pist ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun daha önce yaptığı açıklamada, "Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız. İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek. Yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacak" ifadeleri yer aldı.