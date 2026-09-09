THY ocak-ağustosta yolcu sayısını yüzde 5,4 artırarak 64 milyona taşıdı: Uçak sayısı 566'ya çıktı
Türk Hava Yolları, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde yolcu sayısını yüzde 5,4 artırarak 64 milyon kişiye ulaştırdı. Filosunu 566 uçağa, uçuş ağını ise 358 noktaya çıkaran havayolu, aynı dönemde yüzde 84,7 genel doluluk oranına imza attı.
Hızlı Özet Göster
- Türk Hava Yolları ocak-ağustos döneminde 64 milyon yolcu taşıyarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artış kaydetti.
- THY'nin yolcu doluluk oranı ocak-ağustos döneminde yüzde 82,7'den yüzde 84,7'ye yükseldi.
- Şirketin uçak sayısı ocak-ağustos döneminde yüzde 13 artışla 501'den 566'ya çıktı.
- THY ağustos ayında 10 milyon yolcu taşıdı ve aylık doluluk oranı yüzde 88'e ulaştı.
- Uçulan nokta sayısı ocak-ağustos döneminde 353'ten 358'e yükseldi.
Türk Hava Yolları'nın (THY), ocak-ağustos döneminde taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 64 milyona ulaştı.
8 AYDA 64 MİLYON YOLCU TAŞIDI
THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Ocak-Ağustos 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, şirketin ocak-ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 64 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 6,1 artışla 41,8 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 4,3 yükselişle 22,2 milyona çıktı.
Geçen yılın aynı döneminde yüzde 82,7 olan yolcu doluluk oranı yüzde 84,7'ye yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,5, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 86,5 oldu.
Uçulan nokta sayısı ocak-ağustos döneminde bir önceki yıl 353 iken 358'e çıktı. Uçak sayısı ise yüzde 13 yükselişle 501'den 566'ya yükseldi.
AĞUSTOS AYINDA 10 MİLYON YOLCU TAŞINDI
Şirketin ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 10 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 5 yükselişle 6,4 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 6,8 artışla 3,6 milyona çıktı.
Geçen yılın ağustos ayında yüzde 86,6 olan yolcu doluluk oranı yüzde 88'e yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 87,6, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 91,3 oldu.