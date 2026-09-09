"ZAMANLA BEZZİSTAN'DAN BEDESTENE DÖNÜŞTÜ" Yapının tarihi ve isminin kökeni hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "İlk başta bedesten kelimesiyle başlamak istiyorum. 'Bezz' ile 'istan' kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bezz zamanında kumaşa verilen isimdi, istan ise yer anlamına gelmekteydi. Bu ikisinin birleşimiyle bedesten oluşmuştu, yani 'Bezzistan'. Ama zamanla bedestene dönüşüyor, isim türeüyor. Yapı Perşembe Pazarı bölgesinde bulunmakta, 9 kubbeli bir alana sahip. Ortalama bin metrekareyi kapsıyor; örme ve yığma taştan oluşmaktadır. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor, Ayasofya Camii'ne gelir getirmesi amacıyla. Bunların en büyüğü Kapalıçarşı'ydı. Beyoğlu'na da Galata Bedesteni yapılıyor. Günümüzdeki ismi ise Fatih Çarşısı" diye konuştu.

TARİHİ YAPI ZAMANLA YIPRANDI Tarihi Galata Bedesteni'nin yıllar içerisinde bakımsızlık nedeniyle yıprandığını belirten Yavaşçay, yapının geçmişteki işlevini ve değerini kaybettiğini ifade etti. Bedestenin dış duvarlarına çizilen grafitilerin yanı sıra yapının çeşitli bölümlerinde sıvaların döküldüğü, taşlarda da yıpranmalar meydana geldiği görüldü.

"HIRDAVATÇILAR BULUNUYOR" Yapının günümüzdeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Maalesef yıllar içinde bu tarihi yapı aslını, değerini kaybediyor. Çünkü zamanında kumaşların ve değerli ürünlerin satıldığı bir yerdi, şu anda ise hırdavatçıların bulunduğu bir yer. Maalesef bu da hoş bir görüntü değil. Zaten yapının giriş kısmına yazılar yazılmış ve içinde de görüntü kirliliği var. Sıvalar dökülmüş, bazı yapıları çok kötü gözüküyor, taşlarında dökülmeler var. Buraya en kısa zamanda bir restorasyon gerekiyor" dedi.

DUVARLARDA GRAFİTİ, YAPIDA GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ Yaklaşık bin metrekarelik alanı kapsayan tarihi yapının dış duvarlarına çizilen grafitiler de dikkat çekiyor. Tarihi yapının giriş bölümündeki yazılar ve çevredeki görüntü kirliliği, bedestenin mevcut durumunu gözler önüne seriyor. Geçmişte kumaş ve değerli ürünlerin satıldığı tarihi yapının bugün farklı bir görünüm ve işlev kazanması gerektiği belirtiliyor.