Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek: Deniz çayırları için Mapa-Şamandıra Sistemi kurulacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi'nde 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini açıkladı. Göcek koylarında devreye alınan Mapa-Şamandıra Sistemi ile deniz çayırlarının korunması, kontrolsüz tekne bağlamanın önlenmesi ve deniz trafiğinin düzenlenmesi amaçlanıyor. Kurum ayrıca Ata Demirer ve Erkan Can’ın Fethiye’nin mavisine dalarak bölgedeki deniz çayırları ve su altı ekosistemine dikkat çektiğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında yürütülecek çevre koruma çalışmalarını duyurdu. Çalışmalar kapsamında Fethiye Körfezi'nde biriken 16 milyon 268 bin 925 metreküp dip çamuru temizlenecek, Göcek koylarında ise Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri ile deniz çayırları korunacak.
KURUM: "ATA DEMİRER İLE ERKAN CAN FETHİYE'NİN MAVİSİNE DALDI"
Ünlü komedyen Ata Demirer ve usta oyuncu Erkan Can, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deniz ekosistemini koruma çalışmaları kapsamında Fethiye Göcek'te su altı yaşamına dikkat çekmek amacıyla tüplü dalış gerçekleştirdi.
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan görüntülerde, iki ünlü ismin deniz çayırlarını ve su altı biyoçeşitliliğini korumak adına yapılan projelere destek verdiği görüldü.
Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ata Demirer ile Erkan Can Fethiye'nin mavisine daldı.
Gördükleri manzara ise denizin altında saklı bambaşka bir dünyaydı.
Binlerce canlı, deniz çayırları ve nefes alan bir ekosistem…
Mapa-Şamandıra Sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, su altındaki yaşamı koruyoruz."
Fethiye'de dip çamuru temizliği başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin görüntülü paylaşım da yaptı.
Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz"
GÖCEK KOYLARINDA MAPA-ŞAMANDIRA SİSTEMİ
Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında, kaynakta dünyadaki oksijenin yüzde 70'ini ürettiği ve "denizlerin ormanları" olarak nitelendirildiği belirtilen deniz çayırlarının korunması için çalışma başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından 2024 yılında Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri Projesi hayata geçirildi. Teknelerin koylarda çapa atmadan, deniz tabanına sabitlenmiş tonoz ve mapa sistemlerine bağlanmasını sağlayacak proje kapsamında Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki Göcek-Dalaman koyları pilot bölge ilan edildi.
Mapa-Şamandıra Sistemlerinin kurulması ve deniz araçlarına atık alım hizmeti verilmesi amacıyla TÜÇA'nın iştiraki Deniz Rehabilitasyonu İş Birliği ve Atık Yönetimi Anonim Şirketi (DERİA) hizmete alındı.
İlk etapta Göcek'teki 17 koyda 896 deniz mapası ve 876 tonoz kullanılarak 856 tekneye hizmet verebilecek sistem kuruldu.
TEKNE SAHİPLERİNE DİJİTAL REZERVASYON
Proje kapsamında tekne sahiplerinin kullanımına DERİA mobil sistemi de sunuldu. Telefon ve tabletlere indirilebilen uygulamayla tekne sahiplerine dijital rezervasyon imkânı sağlandı.
Sistemle teknelerin gelişigüzel çapa atması yerine Mapa-Şamandıra Sistemlerinin bulunduğu noktalara yönlendirilerek bağlanması sağlandı. Göcek'teki tekne trafiği ile kullanım ve konaklama süreleri de belirli kurallara bağlandı.
Bir koyda en fazla 3 gün olmak üzere Fethiye ve Dalaman koylarında toplam 11 gün konaklama kuralı hayata geçirildi.
DERİA atık alım gemisiyle tekneler için atık alma hizmeti verilirken, TÜÇA91 deniz süpürgesiyle günlük temizlik devriyesi başlatıldı.
DENİZ SÜPÜRGESİYLE GÜNLÜK DEVRİYE
Bakanlığa bağlı DERİA kontrol ekipleri de koylardaki bağlama düzenini ve sistem kullanım kapasitesini sahadaki devriyelerle takip ediyor.
DERİA sistemi kapsamında Göcek'te 14 palamar botu, 4 deniz denetim botu, 1 hizmet botu, 1 atık alım gemisi ve 1 deniz süpürgesi görev yapıyor.
"AMACIMIZ DENİZ TABANINDAKİ TAHRİBATIN, ÇAPA ATMANIN ENGELLENMESİ"
Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, Fethiye Körfezi'nde Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında mapa-şamandıra sistemi, deniz süpürgeleriyle deniz yüzeyi temizliği, gemilerle atık alma hizmeti ve dip çamuru temizliğinin hayata geçirileceğini anlattı.
Mapa-Şamandıra Sisteminin ilk olarak Göcek-Dalaman koylarında bu yıl devreye alındığını belirten Öztürk, "Amacımız deniz tabanındaki tahribatın, çapa atmanın engellenmesi. Bu bölgede Mapa-Şamandıra Sistemi'yle deniz tabanının tahribatını engellemeye başlıyoruz. Çapa atmayı yasaklıyoruz. Bu sayede de ekolojik sistemin geri dönmesini amaçlıyoruz. Koylarımızda konaklamak isteyen misafirler sistemden rezervasyon yapıyorlar. Maksimum 11 gün kalabiliyorlar" dedi.
ATIK ALMAK İÇİN DE REZERVASYON YAPILABİLECEK
Deniz süpürgelerinin günlük devriyelerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine koylardaki kirliliğe müdahale ettiği belirtildi.
Operasyon Müdürü Ömer Gökçen, "Deniz yüzeyi temizleme teknemiz, haftanın her günü Göcek Körfezi'ndeki tüm koylarda dolaşıp, oluşan deniz kirliliklerine anında müdahale ediyor" dedi.
Tur teknesi kaptanı Vahdet Kasarcı da DERİA'nın 11 gün kuralıyla denizde adaletli bağlamanın sağlandığını belirterek, "Göcek'e her yerden tekne geliyor. Burası tercih edilen bir yer. Benim için de tercih edilen yerin korunması daha önemli" diye konuştu.
"DERİA SİSTEMİ TEKNE YOĞUNLUĞUNU AZALTTI"
20 yıldır tekne kaptanlığı yapan Murat Karataş da uygulamayla Göcek koylarındaki tekne yoğunluğunun azaldığını söyledi.
Karataş, "Deniz eriştesi dediğimiz bir denizin altında ekosistem var. Onu koruma amaçlı yapılmış bir sistem. Biz de buna saygı duyuyoruz. DERİA sistemi tekne yoğunluğunu azalttı. Daha da güzelleşti. Aksi takdirde gelen yapışıyor, koylarda hiç yer kalmıyor. İnsanlar atık vermiyor, denizi pisletiyordu. Deniz ekosistemi tamamen bitiyordu. Bunun önüne geçmek için bu uygulama oldu ve insanlar memnun." ifadelerini kullandı.
16 MİLYON 268 BİN 925 METREKÜP ÇAMUR ÇIKARILACAK
Fethiye Körfezi'ndeki çalışmaların bir diğer ayağını dip çamuru temizliği oluşturacak. Bakan Murat Kurum'un katılacağı törenle dip çamuru temizliği başlatılacak.
Proje kapsamında Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken ve ortalama yüksekliği 2,7 metreye ulaşan 16 milyon 268 bin 925 metreküp dip çamuru, TÜÇA'nın 2 dip tarama gemisiyle çıkarılacak.
Çalışmanın tamamlanmasıyla Fethiye Körfezi'nde ortalama 3,4 metrelik derinliğe ulaşılması hedefleniyor. Körfezin dip kısmını kaplayan ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen çamurun temizlenmesiyle Fethiye Körfezi ekosisteminin doğal yapısına kavuşturulması amaçlanıyor.
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