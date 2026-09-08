Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında yürütülecek çevre koruma çalışmalarını duyurdu. Çalışmalar kapsamında Fethiye Körfezi'nde biriken 16 milyon 268 bin 925 metreküp dip çamuru temizlenecek, Göcek koylarında ise Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri ile deniz çayırları korunacak.

KURUM: "ATA DEMİRER İLE ERKAN CAN FETHİYE'NİN MAVİSİNE DALDI"

Ünlü komedyen Ata Demirer ve usta oyuncu Erkan Can, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deniz ekosistemini koruma çalışmaları kapsamında Fethiye Göcek'te su altı yaşamına dikkat çekmek amacıyla tüplü dalış gerçekleştirdi.

Ata Demirer ve Erkan Can'dan deniz mesajı!

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan görüntülerde, iki ünlü ismin deniz çayırlarını ve su altı biyoçeşitliliğini korumak adına yapılan projelere destek verdiği görüldü.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ata Demirer ile Erkan Can Fethiye'nin mavisine daldı.

Gördükleri manzara ise denizin altında saklı bambaşka bir dünyaydı.

Binlerce canlı, deniz çayırları ve nefes alan bir ekosistem…

Mapa-Şamandıra Sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, su altındaki yaşamı koruyoruz."

Fethiye'de dip çamuru temizliği başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin görüntülü paylaşım da yaptı.