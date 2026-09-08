Davanın 9 Haziran'da görülen ilk duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Savcılık, E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan'a yönelik "çocuğa karşı öldürme" , mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı "silahla tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

OLAY 14 OCAK'TA YAŞANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede E.Ç. "şüpheli", Atlas Çağlayan "maktul", aralarında Çağlayan'ın ikiz kardeşi Doruk'un da bulunduğu 4 çocuk "mağdur", Çağlayan'ın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 3 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianameye göre olay 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı, Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve olayın ardından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Atlas Çağlayan'a ilişkin ölü muayene raporunda yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

ATK RAPORU İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna da yer verildi. Raporda E.Ç.'nin "kasten öldürme", "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet" ve "silahla tehdit" suçlarının fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi.

Atlas Çağlayan'ın 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene raporu da iddianameye girdi. Rapora göre Çağlayan'ın göğüs ön ortasında 3,5 santimetrelik, göğsünün solunda ise 1,5 santimetrelik kesi bulunduğu kaydedildi.

Otopsi raporunda vücutta 2 kesici delici alet yarasının tespit edildiği, göğsünün belli yerlerinde geniş kesici delici alet yarasının bulunduğu ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.

OLAY GÜNÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olay gününe ait görüntü inceleme tutanaklarına da iddianamede yer verildi. Tutanaklara göre E.Ç. ve arkadaşlarının kafede oturduğu, daha sonra Atlas Çağlayan'ın geldiği ve E.Ç.'nin kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığı belirtildi.

Atlas ve arkadaşlarının E.Ç. ile arkadaşlarının arkasından gittiği, E.Ç.'nin cebinden bıçak çıkardığı ve elindeki bıçağı Çağlayan'a 2-3 defa sallayarak yaraladığı, ardından arkadaşlarıyla kaçtığı tutanaklarda yer aldı.

E.Ç. ile Atlas Çağlayan'ın 3 aylık arama ve aranma baz verilerinin incelendiği, taraflar arasında herhangi bir baz kaydına rastlanmadığı da iddianamede belirtildi.

E.Ç.'nin telefonunda yapılan incelemede ise elinde silah bulunan birden fazla fotoğrafın yanı sıra silah fotoğrafları ve 1 çakı fotoğrafının bulunduğu kaydedildi.

21 YIL 7 AY 15 GÜNE KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Bugün görülecek ikinci duruşmada mahkeme heyetinin davayı karara bağlaması bekleniyor.

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