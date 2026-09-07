İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hukuk bürolarında vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağlayan "HukukBİS", "AsistBİS" ve benzeri yasa dışı dijital panel sistemlerinin kullanıldığına ilişkin elde edilen deliller üzerine soruşturma başlatıldı. Yasa dışı panel operasyonu: 31 avukatlık bürosunda inceleme yapıldı Yasa dışı panel operasyonu: 31 avukatlık bürosunda inceleme yapıldı Şüpheliler Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam'dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde; İstanbul'da faaliyet gösteren çok sayıda avukatlık bürosuna ait olduğu değerlendirilen panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, Google Authenticator doğrulama kodları, AnyDesk ve TeamViewer üzerinden sağlanan uzaktan bağlantı izleri, kişisel veri içerikli sorgu çıktıları, toplu Word ve Excel dosyaları ile panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi.

İstanbul’da hukuk bürolarına 'panel' operasyonu: 31 şüpheliye adli kontrol. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) Söz konusu sistemlerin bazı hukuk bürolarının bilgisayarlarına uzaktan erişim programları aracılığıyla kurulduğu, sisteme girişlerde doğrulama uygulamalarının kullanıldığı ve kullanıcı hesaplarının büro içerisinden aktif şekilde yönetildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. PANELDE KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞİM SAĞLAYAN MODÜLLER TESPİT EDİLDİ İncelenen yasa dışı panel sistemlerinde; vatandaş arama, kimlik sorgulama, aile sorgulama, yerleşim yeri sorgulama, SGK kayıt sorgulama, çalışan sorgulama, GSM bilgisinden kişi sorgulama, kimlik bilgisinden telefon sorgulama, tapu kayıt sorgulama, mükellef sorgulama ve ada-parsel sorgulama gibi vatandaşların kişisel ve özel nitelikteki bilgilerine erişim sağlayan modüllerin bulunduğu belirlendi. Öte yandan, panel sisteminin satışı, kurulumu veya erişiminin sağlanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam ile birlikte, sistemin kullanım veya erişim ücretlerinin aktarımında aracı olarak kullanıldığı değerlendirilen banka hesapları da incelemeye alındı.