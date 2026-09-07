16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yürütülen operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 15'inin o dönem cezaevinde görev yapan gardiyan veya eski gardiyan, 1 kişinin ise dönemin er kadrosunda yer alan bir asker olduğu öğrenildi. 10'U ŞÜPHELİ LİSTESİNDE Soruşturma kapsamında 10 kişinin şüpheli, 6 kişinin ise tanık sıfatıyla ifadesine başvuruluyor.

Kaşif Kozinoğlu suikastında 16 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari gardiyanın izi sürülürken, cezaevindeki ihmal ve kumpas zincirinde rolü olan diğer isimlerin tespiti için başlatılan son operasyonla 16 kişi yakalanarak sorguya alındı. Kozinoğlu'nun kumpas davalarındaki tüm karanlık noktaları mahkemede açıklamadan hemen önce susturulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli sürecin derinleşerek devam edeceği bildirildi.



SIRADAN BİR KALP KRİZİ DEĞİL PLANLANMIŞ BİR SUİKAST



Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar, sıradan bir kalp krizini değil, adım adım planlanmış bir suikast organizasyonunu işaret ediyor.

Görev yaptığı Bosna'da 'Fedai', Azerbaycan'da 'Köroğlu', Afganistan'da 'Türk General', Türkistan'da 'Hayalet' olarak bilinen Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu gardiyanın, acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak durumu umursamadığı, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından ise kısa süre sonra başka bir cezaevine görevlendirildiği, ardından da sırra kadem bastığı ortaya çıktı.