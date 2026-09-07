Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, proje kapsamında deniz çayırlarının korunmasına yönelik Mapa-Şamandıra Sistemi'nin de devreye alınacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Akdeniz'de çevre koruma seferberliği başlattıklarını açıkladı. Kurum, Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini bildirdi.

FETHİYE'DE 16,2 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLENECEK

Kurum, çalışmalarla hem deniz ekosisteminin korunmasının hem de kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçilerek deniz trafiğinin düzenlenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz."

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