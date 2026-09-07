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Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek: Deniz çayırları için Mapa-Şamandıra Sistemi kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini açıkladı. Proje kapsamında deniz çayırları korunacak, Mapa-Şamandıra Sistemi devreye alınacak ve kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçilecek.

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Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek: Deniz çayırları için Mapa-Şamandıra Sistemi kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Akdeniz'de çevre koruma seferberliği başlattıklarını açıkladı. Kurum, Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, proje kapsamında deniz çayırlarının korunmasına yönelik Mapa-Şamandıra Sistemi'nin de devreye alınacağını belirtti.

Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek: Deniz çayırları için Mapa-Şamandıra Sistemi kurulacak-2

FETHİYE'DE 16,2 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLENECEK

Kurum, çalışmalarla hem deniz ekosisteminin korunmasının hem de kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçilerek deniz trafiğinin düzenlenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz."

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Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek: Deniz çayırları için Mapa-Şamandıra Sistemi kurulacak-4 Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek: Deniz çayırları için Mapa-Şamandıra Sistemi kurulacak-5 Fethiye'de 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek: Deniz çayırları için Mapa-Şamandıra Sistemi kurulacak-6
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