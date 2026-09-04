Yeni Partili Ayşe Pınar Yahşi başörtüsüne dil uzattı! AK Parti'den tepki: "Rozet değişti zihniyet değişmedi"
CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Pınar Yahşi, akademisyen Prof. Dr. Betül Gözel'in geçmişte kullandığı başörtüsüne dil uzattı. Yahşi'nin çirkin sosyal medya yorumu büyük bir kesimden tepki topladı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir yaşanan olaya "Rozet değiştirdiler ancak zihniyetleri aynı" sözleriyle sert tepki gösterdi.
Balıkesir'de CHP Eski İl Kadın kolları başkanı olan ve daha sonra Yeni Parti'ye geçen Karesi Belediyesi Meclis üyesi Ayşe Pınar Yahşi'nin sosyal medya hesabından başörtüsü ile ilgili yaptığı yoruma tepki yağdı.
YENİ PARTİ MECLİS ÜYESİNDEN HADSİZ PAYLAŞIM
Yahşi, daha önce başörtüsü kullanan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Akademisyen Prof. Dr. Betül Gözel'e, "Çarşafın içinden ayet paylaşan abla" şeklinde bir hitapta bulundu.
Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre, Balıkesir'de sosyal medya hesabından CHP ile ilgili olumlu bir paylaşım yapan Prof. Dr. Betül Gözel, paylaşımına yapılan yorumlara baktığında hayatının şokunu yaşadı.
Yahşi, Prof. Dr. Gözel'in paylaşımının altına "Kim olduğunu bilmesek Cumhuriyetçi, Laik, ilerici falan sanacaksın. Daha düne kadar çarşafın içinden ayet paylaşan abla, CHP'yi anlatıyor. Haddini bilmek lazım" şeklinde bir yorumda bulundu. Yapılan yoruma tepki yağdı.
AHLAKSIZLIKLARI VE YOLSUZLUKLARI GÖRMEZDEN GELİYORLAR
Gözel mesaja cevabında, "Başörtüsünü kullanmakta zorlandığım için çıkardım ancak hala ayet paylaşırım. İnançlıyım ve Allah korkum da var. Ahlaksızlıkları ve yolsuzlukları görmezden gelip bir dönem taktığım başörtüsünü görmek de ayrı bir konu" dedi.
"ROZET DEĞİŞTİRDİLER ANCAK ZİHNİYETLERİ AYNI"
Yahşi'ye tepki gösteren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ise, "Rozet değiştirdiler ancak zihniyetleri aynı. Bir kadının başka bir kadını inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alması kabul edilemez" dedi.