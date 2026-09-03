CANLI YAYIN
Geri

Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Polise ateş açan terörist etkisiz hale getirildi, 1 kişi yaralandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sultanbeyli'de Türkiye'de terör eylemi hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ üyesi B.Ç.'ye (21) yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Polisin ateşine silahla karşılık veren 21 yaşındaki terörist B.Ç. olay yerinde etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışma esnasında 1 vatandaş yaralandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Polise ateş açan terörist etkisiz hale getirildi, 1 kişi yaralandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul Valiliği duyurdu: Saldırı planlayan DEAŞ şüphelisi etkisiz hale getirildiİstanbul Valiliği duyurdu: Saldırı planlayan DEAŞ şüphelisi etkisiz hale getirildi

Çalışmalar kapsamında, DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç.'nin (21) yakalanması amacıyla Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi.

Video Oynatma İkonu Sultanbeyli'de polisle çatışma!

POLİSLERE ATEŞ AÇTI

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, şüphelinin operasyon sırasında görevli polislere ateş açtığı belirtildi. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine B.Ç. etkisiz hale getirildi.

Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Polise ateş açan terörist etkisiz hale getirildi, 1 kişi yaralandı-3

Operasyon sırasında bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Valilik, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Polise ateş açan terörist etkisiz hale getirildi, 1 kişi yaralandı-4

İstanbul Valiliği, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Polise ateş açan terörist etkisiz hale getirildi, 1 kişi yaralandı-6 Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Polise ateş açan terörist etkisiz hale getirildi, 1 kişi yaralandı-7 Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Polise ateş açan terörist etkisiz hale getirildi, 1 kişi yaralandı-8

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özel ve İmamoğlu’na sert gönderme: “Benim hırsızım iyidir” diyenlerle mücadele edeceğiz
SONRAKİ HABER

Kılıçdaroğlu’ndan Özel ve İmamoğlu’na gönderme!

 Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'li 4 üye AK Parti'ye geçti
ÖNCEKİ HABER

Üsküdar'da dengeler değişti
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler