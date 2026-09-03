Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Polise ateş açan terörist etkisiz hale getirildi, 1 kişi yaralandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sultanbeyli'de Türkiye'de terör eylemi hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ üyesi B.Ç.'ye (21) yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Polisin ateşine silahla karşılık veren 21 yaşındaki terörist B.Ç. olay yerinde etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışma esnasında 1 vatandaş yaralandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç.'nin (21) yakalanması amacıyla Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi.Sultanbeyli'de polisle çatışma!
POLİSLERE ATEŞ AÇTI
İstanbul Valiliğinin açıklamasında, şüphelinin operasyon sırasında görevli polislere ateş açtığı belirtildi. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine B.Ç. etkisiz hale getirildi.
Operasyon sırasında bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.
Valilik, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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