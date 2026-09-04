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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Özdemir adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Üsküdar Belediyesi’ndeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Özdemir adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir'in savcılık işlemleri tamamlandı.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir hakimliğe sevk edildiÜsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir hakimliğe sevk edildi

SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Mithat Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Özdemir hakkındaki nihai kararı hakimlik verecek.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Özdemir adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi-3

İKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, 2 Eylül'de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin olduğu bildirilmişti.

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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Özdemir adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi-5 Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Özdemir adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi-6 Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Özdemir adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi-7
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