Belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir'in savcılık işlemleri tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, 2 Eylül'de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin olduğu bildirilmişti.

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