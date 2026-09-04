Cumhuriyet savcısı, mahkemenin 3 Eylül 2026 tarihli tutukluluk incelemesinde tahliyelerine karar verdiği Ali Rıza Akyüz ve Serkan Öztürk yönünden karara itiraz etti.

Savcılıktan 2 tahliyeye itiraz: Akyüz ve Öztürk için tutuklama talebi (Fotoğraflar AA'dan ve Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan itiraz yazısında, sanıklara yöneltilen suçlamaların vasıf ve mahiyeti ile almaları muhtemel ceza miktarlarına dikkat çekildi.

Dosyada mevcut somut delillerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilen yazıda, Akyüz ve Öztürk'ün bu aşamada tahliye edilmelerinin yerinde olmadığı savunuldu.

Savcılık, iki sanığın ayrı ayrı yeniden tutuklanmasına karar verilmesini kamu adına talep etti.