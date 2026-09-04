İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yeni gelişme: Savcılıktan Ali Rıza Akyüz ve Serkan Öztürk için tutuklama talebi
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’nda savcılık, dün tahliye edilen Ali Rıza Akyüz ve Serkan Öztürk hakkındaki karara itiraz etti. Savcı, suçlamaların niteliği, muhtemel ceza miktarı ve dosyadaki somut delilleri gerekçe göstererek iki sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nda yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhuriyet savcısı, mahkemenin 3 Eylül 2026 tarihli tutukluluk incelemesinde tahliyelerine karar verdiği Ali Rıza Akyüz ve Serkan Öztürk yönünden karara itiraz etti.
YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan itiraz yazısında, sanıklara yöneltilen suçlamaların vasıf ve mahiyeti ile almaları muhtemel ceza miktarlarına dikkat çekildi.
Dosyada mevcut somut delillerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilen yazıda, Akyüz ve Öztürk'ün bu aşamada tahliye edilmelerinin yerinde olmadığı savunuldu.
Savcılık, iki sanığın ayrı ayrı yeniden tutuklanmasına karar verilmesini kamu adına talep etti.
SAVCI, TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEMİŞTİ
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, dün gerçekleştirdiği tutukluluk incelemesinde iş insanı Serkan Öztürk ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün ileri yaş ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesine karar vermişti.
Duruşma savcısı ise 53 tutuklu sanığın tamamının tutukluluk hâlinin devamı yönünde mütalaa sunmuştu.
İMAMOĞLU DAHİL 51 SANIĞIN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR
Mahkeme heyeti; Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Fatih Keleş, Buğra Gökce, Mehmet Murat Çalık ve Turgay Tokdemir'in de aralarında bulunduğu diğer 51 sanığın tutukluluk hâllerinin devamına hükmetmişti.