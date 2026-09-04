Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'e veda... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanan ve son olarak yoğun bakımda tedavi gören Önen için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Başkan Erdoğan, Fatma Zehra Önen’in cenaze törenine katıldı (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

BAŞKAN ERDOĞAN AİLEYE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Törende Abdülkadir Emin Önen ve ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Önen ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını ali eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatma Zehra ismiyle müsemma olan kızımızı da makam-ı alisine kabul buyursun. İnşallah sevgili Peygamberimizin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin."

FATMA ZEHRA ÖNEN İÇİN HELALLİK İSTEDİ

Cenaze namazına katılanlardan Fatma Zehra Önen için bir kez daha helallik isteyen Erdoğan, "Bizden yana da helal olsun." dedi.

Başkan Erdoğan, daha sonra Fatma Zehra Önen'in tabutuna omuz verdi. Önen'in naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Fatma Zehra Önen son yolculuğuna uğurlandı

SOSYAL MEDYADAN TAZİYE MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Başkan Erdoğan, cenaze töreni öncesinde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla da Önen ailesine başsağlığı dilemişti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."