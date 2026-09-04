Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'e veda... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in 23 yaşındaki kızı Fatma Zehra Önen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen'in cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in 23 yaşında hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, Önen için helallik istedi ve tabutuna omuz verdi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede 23 yaşında hayatını kaybetti.
Geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanan ve son olarak yoğun bakımda tedavi gören Önen için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN AİLEYE TAZİYELERİNİ İLETTİ
Törende Abdülkadir Emin Önen ve ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Önen ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını ali eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatma Zehra ismiyle müsemma olan kızımızı da makam-ı alisine kabul buyursun. İnşallah sevgili Peygamberimizin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin."
FATMA ZEHRA ÖNEN İÇİN HELALLİK İSTEDİ
Cenaze namazına katılanlardan Fatma Zehra Önen için bir kez daha helallik isteyen Erdoğan, "Bizden yana da helal olsun." dedi.
Başkan Erdoğan, daha sonra Fatma Zehra Önen'in tabutuna omuz verdi. Önen'in naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.
SOSYAL MEDYADAN TAZİYE MESAJI PAYLAŞMIŞTI
Başkan Erdoğan, cenaze töreni öncesinde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla da Önen ailesine başsağlığı dilemişti.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."
SİYASET VE DEVLET ERKANI CENAZEDE BULUŞTU
Cenaze törenine TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Törende ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş, Faruk Acar ve Kürşad Zorlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, bazı ilçe belediye başkanları ve Önen'in yakınları yer aldı.