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Girne faciasında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları TCG Alemdar'da görüntülendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisinde kaybolan 16 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan kurtarma gemisi TCG Alemdar'da yürütülen kritik çalışmaları yerinde gözlemlendi. Bölgede TCG Alemdar ve TCG Işın'ın liderliğinde, 9 gemi ve 11 hava aracının katılımıyla 7/24 esasına göre sürdürülen operasyonda, 554 metre derinlikteki batıktan kayıpların naaşlarını çıkarma ve detaylı su altı tarama faaliyetleri robotik cihazlar ve özel ihtisaslı dalgıçlar eşliğinde yürütülüyor.

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Girne faciasında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları TCG Alemdar'da görüntülendi

Anadolu Ajansı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisindeki kayıp 16 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için yürütülen çalışmaları kurtarma gemisi olarak görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Alemdar gemisinde görüntüledi.

TCG Alemdar ve TCG Işın liderliğindeki kurtarma faaliyetleri görüntülendi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)TCG Alemdar ve TCG Işın liderliğindeki kurtarma faaliyetleri görüntülendi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TCG IŞIN VE TCG ALEMDAR İLE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR
Kayıplara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 gemi ve 11 hava aracı vasıtasıyla arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Video Oynatma İkonu TCG Işın ve TCG Alemdar Girne açıklarında görüntülendi


Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar liderlik ediyor.

Girne faciasında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları TCG Alemdar'da görüntülendi-2


Kurtarma ekipleri 7/24 esasına uygun olarak gece de çalışmalara devam ediyor. Kayıpları bulma faaliyetleri, TCG Alemdar'dan 554 metre derine salınan robotik cihazlar sayesinde yürütülüyor.


TCG Işın'ın robotik sistemi, ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarayarak enkaza giriş yapılabilecek noktaları belirledi. 60 personeli bulunan geminin çalışmaları kapsamında 15 özel ihtisaslı birinci sınıf dalgıç görev aldı.

UZAKTAN KUMANDALI SU ALTI ARACI KULLANILARAK DETAYLI TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
Çalışmalarda kayıp ve batık nesneleri güvenli şekilde kavrayarak yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak robotik dalış da yapıldı.

Girne faciasında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları TCG Alemdar'da görüntülendi-3


Bin metre derinliğe inebilen, 135 kilograma kadar yükü denizden çıkarabilen, termal kameralarla donatılan ROV, görüntüleme amacıyla da kullanıldı.


Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağladı.

Girne faciasında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları TCG Alemdar'da görüntülendi-4
600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabilen TCG Işın'da yandan taramalı sonar (YTS) ile bin metre derinliğe kadar nesnelerin konumları tespit edilirken 3 bin metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile de deniz dibi detaylı tarandı.

Girne faciasında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları TCG Alemdar'da görüntülendi-5


Bölgede 2 Eylül'de konumlandırılan TCG Alemdar'dan komuta edilen robotlarla 554 metre derinlikteki gemiden kayıpların naaşlarını çıkarma operasyonunun icrasına da başlandı.


4 bin 200 ton deplasmana ve ambulans helikopter platformuna sahip denizaltı operasyon gemisi TCG Alemdar, Dinamik Konumlandırma Sistemi ve sonar sistemleriyle ana görev fonksiyonlarını destekleyerek çalışmalarını sürdürdü.

Ne olmuştu?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.


KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.
Üstel, batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğunu bildirmişti.

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