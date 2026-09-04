Anadolu Ajansı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisindeki kayıp 16 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için yürütülen çalışmaları kurtarma gemisi olarak görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Alemdar gemisinde görüntüledi.

TCG Alemdar ve TCG Işın liderliğindeki kurtarma faaliyetleri görüntülendi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TCG IŞIN VE TCG ALEMDAR İLE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Kayıplara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 gemi ve 11 hava aracı vasıtasıyla arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

TCG Işın ve TCG Alemdar Girne açıklarında görüntülendi



Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar liderlik ediyor.