Balıkesir'de CHP Eski İl Kadın kolları başkanı olan ve daha sonra Yeni Parti'ye geçen Karesi Belediyesi Meclis üyesi Ayşe Pınar Yahşi'nin sosyal medya hesabından başörtüsü ile ilgili yaptığı yoruma tepki yağdı.

YENİ PARTİ MECLİS ÜYESİNDEN HADSİZ PAYLAŞIM



Yahşi, daha önce başörtüsü kullanan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Akademisyen Prof. Dr. Betül Gözel'e, "Çarşafın içinden ayet paylaşan abla" şeklinde bir hitapta bulundu.

Karesi Belediyesi Meclis üyesi Ayşe Pınar Yahşi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre, Balıkesir'de sosyal medya hesabından CHP ile ilgili olumlu bir paylaşım yapan Prof. Dr. Betül Gözel, paylaşımına yapılan yorumlara baktığında hayatının şokunu yaşadı.

Yahşi, Prof. Dr. Gözel'in paylaşımının altına "Kim olduğunu bilmesek Cumhuriyetçi, Laik, ilerici falan sanacaksın. Daha düne kadar çarşafın içinden ayet paylaşan abla, CHP'yi anlatıyor. Haddini bilmek lazım" şeklinde bir yorumda bulundu. Yapılan yoruma tepki yağdı.

AHLAKSIZLIKLARI VE YOLSUZLUKLARI GÖRMEZDEN GELİYORLAR



Gözel mesaja cevabında, "Başörtüsünü kullanmakta zorlandığım için çıkardım ancak hala ayet paylaşırım. İnançlıyım ve Allah korkum da var. Ahlaksızlıkları ve yolsuzlukları görmezden gelip bir dönem taktığım başörtüsünü görmek de ayrı bir konu" dedi.