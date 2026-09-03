Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin açıklama yaptı.

TCK'NIN 286. MADDESİ KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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