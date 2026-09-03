“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasında izinsiz kayıt: Görüntüleri paylaşanlara soruşturma
“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının görüldüğü duruşma salonunda yetkisiz şekilde görüntü kaydı alarak sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen bugünkü duruşma sırasında çekildiği değerlendirilen görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
TCK'NIN 286. MADDESİ KAPSAMINDA SORUŞTURMA
Kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel