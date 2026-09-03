Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzmanlar atv Haber'e anlattı: Gözler kara kutuda

11 DAKİKADA NEDEN BATTI? UZMAN YORUMLARI

Kazanın ardından en çok merak edilen konulardan biri, yaklaşık 90 metre uzunluğundaki geminin neden bu kadar kısa sürede battığı oldu.

Uzmanlar söz konusu olayla ilgili atv Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Kılavuz kaptan Zafer Akbulut, geminin ağır yük taşımasına ve çarpışmanın ardından su almasına dikkat çekerek, geminin aldığı hasar nedeniyle hızlı şekilde batabileceğini belirtti.

Kılavuz kaptan Akbulut, "İçerisinde ağır yük olduğu için ve komple su aldığı için hızlı bir şekilde batar olduğu yere. Yani çok fazla savrulmaz." dedi.