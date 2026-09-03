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Esenyurt'ta işyeri ve araçtan 143 kilo uyuşturucu çıktı... 5 torbacı yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratını değerlendiren emniyet güçleri, şüphelilere ait işyeri ile araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekiplerinin ani baskınıyla zehir tacirlerinin planları suya düştü. Mekanda ile araçta yapılan aramalarda, gizlenmiş vaziyette 129 parça halinde 143 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

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Esenyurt'ta işyeri ve araçtan 143 kilo uyuşturucu çıktı... 5 torbacı yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde zehir tacirlerinin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisini alan polis ekipleri, şüphelileri adım adım izleyerek dev operasyon için düğmeye bastı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla kritik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla kritik operasyon gerçekleştirdi.

NARKOTİK BASKINI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Esenyurt ilçesinde önceden belirlenen işyeri ile araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik polisinin titiz takibi sonucu tespit edilen işyeri ile araca düzenlenen eş zamanlı baskında, zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Narkotik polisinin titiz takibi sonucu tespit edilen işyeri ile araca düzenlenen eş zamanlı baskında, zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

143 KİLOGRAM SKUNK

Gerçekleştirilen baskında mekan ile araç didik didik arandı. Yapılan detaylı incelemelerde, satışa hazır vaziyette 129 parça halinde toplam 143 kilogram skunk ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda 129 parça halinde 143 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda 129 parça halinde 143 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

5 ZANLIYA GÖZALTI

Operasyon kapsamında uyuşturucu maddelerle bağlantısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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