Esenyurt'ta işyeri ve araçtan 143 kilo uyuşturucu çıktı... 5 torbacı yakalandı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratını değerlendiren emniyet güçleri, şüphelilere ait işyeri ile araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekiplerinin ani baskınıyla zehir tacirlerinin planları suya düştü. Mekanda ile araçta yapılan aramalarda, gizlenmiş vaziyette 129 parça halinde 143 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde zehir tacirlerinin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisini alan polis ekipleri, şüphelileri adım adım izleyerek dev operasyon için düğmeye bastı.
NARKOTİK BASKINI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Esenyurt ilçesinde önceden belirlenen işyeri ile araca eş zamanlı operasyon düzenledi.
143 KİLOGRAM SKUNK
Gerçekleştirilen baskında mekan ile araç didik didik arandı. Yapılan detaylı incelemelerde, satışa hazır vaziyette 129 parça halinde toplam 143 kilogram skunk ele geçirildi.
5 ZANLIYA GÖZALTI
Operasyon kapsamında uyuşturucu maddelerle bağlantısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.