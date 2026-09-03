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Ekrem İmamoğlu davasında ara karar: Serkan Öztürk ve Ali Rıza Akyüz'e tahliye, Ekrem İmamoğlu dâhil 51 sanığın tutukluluğu devam

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında mahkeme tutukluluk incelemesini tamamladı. Savcının tüm sanıklar için tutukluluğun devamını istemesine rağmen mahkeme, iş insanı Serkan Öztürk ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ü ileri yaş ve sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye etti. Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Ekrem İmamoğlu davasında ara karar: Serkan Öztürk ve Ali Rıza Akyüz'e tahliye, Ekrem İmamoğlu dâhil 51 sanığın tutukluluğu devam

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, 53 tutuklu sanığın tamamının tutukluluk hâlinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Ekrem İmamoğlu davasında ara karar: Serkan Öztürk ve Ali Rıza Akyüz'e tahliye, Ekrem İmamoğlu dâhil 51 sanığın tutukluluğu devam-2

SERKAN ÖZTÜRK VE ALİ RIZA AKYÜZ'E TAHLİYE

Mahkeme heyeti, Serkan Öztürk ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün tahliyesine karar verdi.

EKREM İMAMOĞLU VE DİĞER 50 SANIĞIN TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Fatih Keleş, Buğra Gökce, Mehmet Murat Çalık ve Turgay Tokdemir'in de aralarında bulunduğu kalan 51 sanığın tutukluluk hâllerinin devamına karar verdi.

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