Skandal su yüzüne çıktı! KKTC'deki facianın ardındaki 26 yıllık sabıka: İşte feribotun ihmal dolu geçmişi

Gizli ayıplı çıktığı anlaşılan gemi, defalarca tamir edildi. Geminin 2016'da tamir sürecinde yer alan Gemi İnşa Mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç ise şok açıklamalarda bulundu. Katamaranın geçmişte iki kez ağır hasar aldığını, tüm resmi uyarılara rağmen tamiratların yetkisiz kişilerce ve merdiven altı yöntemlerle yapıldığını açıkladı.

KKTC'de alabora olan ve 514 metre derinliğe gömülen "Filo Jet" isimli katamaranın geçmişi skandallara battı. Buna göre gemi 2001 yılında Fransa'da yapıldı. Aynı yıl İspanya'da 280 yolcusuyla deniz ortasında sürüklendi.

İşte Kılıç'ın açıklamaları:

"Gemi 2016 yılında Taşucu'nda karaya oturmuş ve iskele baş omuzluk dediğimiz bölgesinden, baştan yara almıştı. Tamir için hazırladığım raporu ve sonrasındaki tespitlerimi hatırlıyorum; teknede çok ağır hasar vardı. İşe başladım ancak ne yazık ki tekne sahipleriyle teknik anlamda anlaşamadık.

Çıkardığım raporlarda, geminin mutlaka bir klas kuruluşu gözetiminde tamir edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Ancak onlar her zamanki gibi ucuzcu bir yaklaşım sergilediler. Gemi sahipleri uyarılara rağmen gerekli teknik standartları göz ardı etti. Daha sonra sürecin mahkemeye taşındığını biliyorum.

Mahkemede tekneyi gayriresmi yollarla bir Yunan firmasına tamir ettirdiklerini beyan ettiler. Ancak geminin iki kez hasar aldığını ve işinin ehli olmayan kişilerce tamir edildiğini biliyorum."



2001-2003/ İSPANYA'DA YOLDA KALDI:

280 yolcuyla denizde mahsur kaldı.

Mahkeme "gizli ayıplı" sayıp iade etti.

2003/ HASARLI SEFER YAPTI:

Taşucu'nda rıhtıma çarptı. Kaptan gizledi, gemi su aldı. Tamir şartı yerine getirilmedi.

2003-2015/ LİMANDA ÇÜRÜDÜ:

Haciz nedeniyle 4 yıl terk edildi. 2008'de icradan Yunanistan'a satıldı. Gövde ve kapaklar ağır yaşlandı.

2016/KAÇAK TAMİRAT YAPILDI:

Antalya'da karaya oturdu. Gövdede tabaka ayrışması saptandı. Klas onaysız, yetkisiz kişilere tamir ettirildi.

2018/RAPOR: 29 KUSUR:

Türk Loydu 29 kusur saptadı. Denemede makineler duman saldı. Maksimum hıza sadece 5 dakika dayandı.

2021/"SIFIR GİBİ" İLANI:

Uluslararası sitelerde pazarlandı. Kusurları gizlenip "yenilendi" denildi.

2024-2026/ 514 METREYE GÖMÜLDÜ:

Adı ve bayrağı değiştirildi. 2024'te yeniden sefere konuldu.

30 AĞUSTOS 2026'DA GİRNE'DE BATTI...