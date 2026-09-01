Gülistan Doku soruşturmasında Zeinal Abarakov 4 saat ifade verdi
Gülistan Doku soruşturmasında gözler yeniden eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’a çevrildi. “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan tutuklu bulunan Abarakov, Erzincan’daki cezaevinden Tunceli’ye getirildi ve Başsavcı Ebru Cansu’ya yaklaşık 4 saat ifade verdi. Son aylarda gizli tanık beyanları, dijital kayıtlar, yeni tutuklamalar ve peş peşe operasyonlarla genişleyen dosyada Abarakov’a hangi yeni delillerin sorulduğu merak konusu oldu.
Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, tutuklu bulunduğu Erzincan'daki cezaevinden Tunceli'ye getirildi.
BAŞSAVCI EBRU CANSU 4 SAAT İFADE ALDI
Öğleden sonra Tunceli Adliyesi'ne götürülen Abarakov'un ifadesini, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu aldı.
Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü. Abarakov'un son ifadesinde hangi sorulara yanıt verdiğine ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.
DOSYA YILLAR SONRA BAŞTAN AŞAĞI İNCELENDİ
Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ebru Cansu'nun göreve başlamasının ardından dosya yeniden kapsamlı şekilde incelemeye alındı.
Başsavcılığın talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri'nden (JASAT) oluşan özel ekip kuruldu. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ile kaybolduğu güne ait KGYS ve PTS kayıtları yeniden toplandı.
Yapılan çalışmalarda 67'si ana arterlerde olmak üzere toplam 70 kamera ile güvenlik kameralarından yaklaşık 700 saatlik ek görüntü dosyaya girdi. Görüntülerde Gülistan Doku'ya ait daha önce dosyada bulunmayan kayıtların da tespit edildiği bildirildi.
KAYIP DOSYASINDAN "CİNAYET" SORUŞTURMASINA
Yeni deliller ve teknik çalışmaların ardından soruşturmanın seyri değişti.
Dosya "kayıp" soruşturmasından "cinayet" şüphesiyle yürütülen soruşturmaya dönüştü. Nisan ayında 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirildi.
İlk süreçte aralarında Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten süreci başlatıldı.
ABARAKOV TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Abarakov, soruşturmanın yeni safhasındaki işlemlerinin ardından "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18 Nisan itibarıyla soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükselmişti. Soruşturma ilerledikçe yeni operasyonlarla tutuklu sayısı da arttı.
GOOGLE HESABI DOSYANIN KRİTİK DETAYLARINDAN BİRİ OLDU
Soruşturmada Abarakov'un dijital verilerine ilişkin incelemeler de dikkat çekti.
Abarakov'un jandarmada verdiği ifadede, Gülistan Doku'nun telefonunda kendisine ait Google hesabının kayıtlı olduğunu söylediği ortaya çıktı.
Abarakov, Doku'nun kaybolmasının ardından telefonunun yerini tespit etmek amacıyla Google hesabını kullandığını savundu.
Teknik incelemelerde ise Doku'nun telefonuyla bağlantılı 17 farklı etkinlik kaydı tespit edildiği ve bazı işlemlerin Rusça olması nedeniyle bunların Abarakov tarafından yapılmış olabileceğinin değerlendirildiği tutanaklara yansıdı.
GİZLİ TANIK "ŞUBAT" DOSYAYA GİRDİ
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de "Şubat" kod adlı gizli tanığın beyanları oldu.
Gizli tanık, 10 Ocak 2025'te JASAT ekiplerine verdiği ifadede, Doku'nun kaybolduğu gün Sarı Saltuk Viyadüğü'nden bir otomobille alınarak Rostan-Dinar mevkisine götürüldüğünü ileri sürdü.
Tanık, Gülistan Doku'nun burada araç içerisinde başından vurularak öldürüldüğünü ve daha sonra cesedinin farklı noktalara taşındığını iddia etti.
Söz konusu anlatımların gizli tanık iddiası olduğu ve yargı makamlarınca kesinleşmiş bir olgu niteliği taşımadığı belirtilirken, ekipler beyanlarda geçen bölgelerde kapsamlı arama gerçekleştirdi.
18 NOKTADA 40 KİLOMETRELİK ARAMA
Gizli tanığın beyanlarının ardından ekipler Tunceli genelinde geniş kapsamlı çalışma yaptı.
Koçpınar, Çalıözü, Konurat ve Yakabaşı köylerinden Rostan-Dinar arasındaki ağaçlık alana, Pülümür Vadisi'nden Pertek ve Ovacık'taki çeşitli noktalara kadar çok sayıda bölge yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarandı.
Toplam 18 noktayı kapsayan yaklaşık 40 kilometrelik alandaki aramalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Çalışmalara Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katıldı.
"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK" YAZIŞMASI GÜNDEME GELDİ
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, temmuz ayında dosyaya ilişkin dikkat çeken iddiaları kamuoyuyla paylaştı.
Çimen, Abarakov'un cep telefonu üzerinde yapılan incelemelerle ilgili bağımsız bir rapora dayanarak bazı yazışmaların daha önce gizlendiğini öne sürdü.
Avukat Çimen, söz konusu yazışmalar arasında Abarakov'a ait olduğu ileri sürülen "Cehennemin kapıları açılacak" ifadesinin de bulunduğunu belirtti.
Bu iddia da soruşturma dosyasındaki dijital materyallere ilişkin tartışmaların merkezine yerleşti.
TUNCAY SONEL DE TUTUKLANDI
Soruşturmanın genişlemesiyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında da ayrı bir adli süreç işletildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği yazıda, mevcut deliller kapsamında Sonel hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçuna ilişkin yeterli suç şüphesi bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
Yetki nedeniyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Sonel, 17 Nisan'da gözaltına alındı ve 21 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklandı.
OPERASYONLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Dosyada soruşturma yalnızca ilk dalgayla sınırlı kalmadı.
27 Temmuz'da 16 ilde, soruşturmanın geçmiş aşamalarında görev alan ve şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik 4'üncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon sonunda 12 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
5'İNCİ DALGADA DALGIÇ POLİSLER DE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın son halkalarından biri ise 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen 5'inci dalga operasyon oldu.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çeşitli illerde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K. ile olay dönemindeki arama çalışmalarında görev yapan polis dalgıçlar da yer aldı.
5'İNCİ DALGADA TUTUKLAMALAR
31 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen polis dalgıçlardan G.G. tutuklandı, iki dalgıç hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı serbest bırakma kararlarına itiraz etti.
1 Eylül'de mahkemeye sevk edilen iki kadın şüpheliden biri daha tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖZLER ABARAKOV'UN 4 SAATLİK YENİ İFADESİNDE
Soruşturmanın çok sayıda operasyon, tutuklama, teknik inceleme ve yeni tanık beyanıyla genişlediği bir dönemde Zeinal Abarakov'un Erzincan'daki cezaevinden Tunceli'ye getirilmesi dikkat çekti.
Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yaklaşık 4 saat boyunca yeniden ifadesi alınan Abarakov'a hangi yeni delillerin sorulduğu henüz açıklanmadı.
Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının üzerinden 6 yılı aşkın süre geçerken, genç üniversite öğrencisinin akıbetinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.