Gülistan Doku soruşturmasında Zeinal Abarakov 4 saat ifade verdi

GİZLİ TANIK "ŞUBAT" DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de "Şubat" kod adlı gizli tanığın beyanları oldu.

Gizli tanık, 10 Ocak 2025'te JASAT ekiplerine verdiği ifadede, Doku'nun kaybolduğu gün Sarı Saltuk Viyadüğü'nden bir otomobille alınarak Rostan-Dinar mevkisine götürüldüğünü ileri sürdü.

Tanık, Gülistan Doku'nun burada araç içerisinde başından vurularak öldürüldüğünü ve daha sonra cesedinin farklı noktalara taşındığını iddia etti.

Söz konusu anlatımların gizli tanık iddiası olduğu ve yargı makamlarınca kesinleşmiş bir olgu niteliği taşımadığı belirtilirken, ekipler beyanlarda geçen bölgelerde kapsamlı arama gerçekleştirdi.

18 NOKTADA 40 KİLOMETRELİK ARAMA

Gizli tanığın beyanlarının ardından ekipler Tunceli genelinde geniş kapsamlı çalışma yaptı.

Koçpınar, Çalıözü, Konurat ve Yakabaşı köylerinden Rostan-Dinar arasındaki ağaçlık alana, Pülümür Vadisi'nden Pertek ve Ovacık'taki çeşitli noktalara kadar çok sayıda bölge yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarandı.

Toplam 18 noktayı kapsayan yaklaşık 40 kilometrelik alandaki aramalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Çalışmalara Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katıldı.

"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK" YAZIŞMASI GÜNDEME GELDİ

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, temmuz ayında dosyaya ilişkin dikkat çeken iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

Çimen, Abarakov'un cep telefonu üzerinde yapılan incelemelerle ilgili bağımsız bir rapora dayanarak bazı yazışmaların daha önce gizlendiğini öne sürdü.

Avukat Çimen, söz konusu yazışmalar arasında Abarakov'a ait olduğu ileri sürülen "Cehennemin kapıları açılacak" ifadesinin de bulunduğunu belirtti.

Bu iddia da soruşturma dosyasındaki dijital materyallere ilişkin tartışmaların merkezine yerleşti.