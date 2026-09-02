Silivri açıklarında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisiyle ilgili kurtarma ve arama çalışmalarını takip eden gazeteciler saldırıya maruz kaldı, bölgede bulunan görevliler ile polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken kalabalık da olay yerinden uzaklaştırıldı. Silivri açıklarında batan ʺTuğberk İmamoğluʺ gemisindeki 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) Limanda yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti, yaşanan o gergin anlar kameraya yansıdı. Silivri'de basın mensuplarına saldırı kamerada

Yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. GRUPTAKİ KİŞİLER BASIN MENSUPLARINA FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU Edinilen bilgiye göre arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeleri takip etmek amacıyla Silivri Limanı'nda bekleyen gazeteciler ile alandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bazı kişiler basın mensuplarına fiziki müdahalede bulundu.