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Silivri'de gergin anlar: Basın mensuplarına saldırı kameraya yansıdı

İstanbul Silivri açıklarında batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemiyi arama çalışmaları devam ederken, gelişmeleri takip eden basın mensupları saldırıya uğradı. Alanda yer alan görevliler ve polis ekipleri araya girerek tarafları ayırdı ve kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı.

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Silivri'de gergin anlar: Basın mensuplarına saldırı kameraya yansıdı

Silivri açıklarında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisiyle ilgili kurtarma ve arama çalışmalarını takip eden gazeteciler saldırıya maruz kaldı, bölgede bulunan görevliler ile polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken kalabalık da olay yerinden uzaklaştırıldı.

Silivri açıklarında batan ʺTuğberk İmamoğluʺ gemisindeki 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Silivri açıklarında batan ʺTuğberk İmamoğluʺ gemisindeki 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Limanda yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti, yaşanan o gergin anlar kameraya yansıdı.

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Yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.Yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

GRUPTAKİ KİŞİLER BASIN MENSUPLARINA FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeleri takip etmek amacıyla Silivri Limanı'nda bekleyen gazeteciler ile alandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bazı kişiler basın mensuplarına fiziki müdahalede bulundu.

Silivri'de gergin anlar: Basın mensuplarına saldırı kameraya yansıdı-3
Kameraya yansıyan görüntülerde, Silivri limanı girişinde kurulan çadır alanında tarafların birbirine girdiği ve bir kişinin yere düştüğü görüldü. Polis ekipleri ile alandaki görevliler araya girerek tarafları ayırdı ve kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı.

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