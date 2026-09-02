Bakan Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı Saddi ile elektrik, petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliğini görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Saddi ile elektrik, petrol ve doğal gaz alanlarındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.
Görüşmede Türkiye ile Lübnan arasında elektrik, doğal gaz ve petrol alanlarında iş birliği imkanları değerlendirildi.
ENTERKONNEKSİYONLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ ELE ALINDI
Bayraktar, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşıyla bölgedeki elektrik, doğal gaz ve petrol enterkonneksiyonlarının güçlendirilmesi ile petrol ve doğal gaz alanlarında hayata geçirilebilecek iş birliklerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.
"ENERJİ İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ"
Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin enerji alanındaki tecrübe, birikim ve kabiliyetlerini Lübnan ile paylaşmaya, karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji işbirliğini daha da güçlendirmeye hazırız."