Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Lübnan arasında elektrik, doğal gaz ve petrol alanlarında iş birliği imkanları değerlendirildi.

Bakan Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı Saadi ile bir araya geldi. (Fotoğraflar: DHA) ENTERKONNEKSİYONLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ ELE ALINDI Bayraktar, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşıyla bölgedeki elektrik, doğal gaz ve petrol enterkonneksiyonlarının güçlendirilmesi ile petrol ve doğal gaz alanlarında hayata geçirilebilecek iş birliklerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.