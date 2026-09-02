Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı: SAS timleri imha etti

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu cisimlerin insansız hava aracı (İHA) ya da kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

KARADENİZ'DE 7 GÜN 24 SAAT TAKİP

Bakanlık, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı yürütülen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile deniz hava vasıtalarının bölgede 7 gün 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

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