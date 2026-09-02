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Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı: SAS timleri imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Ereğli, Sakarya’nın Karasu ilçesi ile İstanbul’un Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin yerinde imha edildiğini açıkladı.

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Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı: SAS timleri imha etti

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu cisimlerin insansız hava aracı (İHA) ya da kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

MSB duyurdu: Karadeniz’de şüpheli cisimler imha edildi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)MSB duyurdu: Karadeniz’de şüpheli cisimler imha edildi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Bölgelerde güvenlik önlemi alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin, şüpheli cisimleri başarıyla yerinde imha ettiği bildirildi.

Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı: SAS timleri imha etti-3

KARADENİZ'DE 7 GÜN 24 SAAT TAKİP

Bakanlık, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı yürütülen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile deniz hava vasıtalarının bölgede 7 gün 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

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Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı: SAS timleri imha etti-5 Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı: SAS timleri imha etti-6 Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı: SAS timleri imha etti-7
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