Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı: SAS timleri imha etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Ereğli, Sakarya’nın Karasu ilçesi ile İstanbul’un Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin yerinde imha edildiğini açıkladı.
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu cisimlerin insansız hava aracı (İHA) ya da kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Bölgelerde güvenlik önlemi alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin, şüpheli cisimleri başarıyla yerinde imha ettiği bildirildi.
KARADENİZ'DE 7 GÜN 24 SAAT TAKİP
Bakanlık, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı yürütülen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile deniz hava vasıtalarının bölgede 7 gün 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel