Kabarık sicil rezil yayınlar... TikToker Cansum ve Sinan Kaya gözaltında! Takvim geçmişlerini mercek altına aldı
TikTok'ta skandallarıyla tepki çeken Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan çiftin, geçmişte iki küçük çocuğun önünde yaşadığı bıçaklı kavgalarını ve kabarık adli sicillerini Takvim.com.tr mercek altına aldı.
Her türlü rezilliğin yaşandığı, çocuklara kötü örnek olan sosyal medya platformu TikTok'ta rezaletler bitmiyor.
GÖZALTINA ALINDILAR
Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cansum Kaya ve Sinan Kaya isimli iki şahsın TikTok platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle haklarında işlem başlatıldığını duyurdu.
Şüpheliler hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Cansum Kaya ile Sinan Kaya gözaltına alındı.
Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
Takvim.com.tr söz konusu kişilerin geçmişini mercek altına aldı...
TİKTOK'TA REZALET YAYINLAR
Ekran başındakilerin dehşet içinde izlediği geçmiş bir canlı yayında, elindeki bıçakla eşinin üzerine yürüyen Cansum Kaya ağza alınmayacak galiz küfürler savurdu. Sinan Kaya'nın "Beni mi öldüreceksin, kes lan boğazımı" bağırışı arasında yaşanan bu rezalete, evdeki iki küçük kız çocuğu da anbean şahit oldu.
Yayın sırasında yaşananlar, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.
SİCİLİ DE KABARIK
Toplumsal huzuru dinamitleyen bu şahısların vukuatları ilk de değil.
16 Kasım 2024'te Ankara Sincan'da bir başka sosyal medya reziliyle silahlı kavgaya tutuşan Cansum Şener (Kaya), sosyal medya fenomeni Çağlayan Yıldırım'ı kurşunlayarak bacağından vurmuş ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.
Ayrıca hazırlanan iddianamede, o zamanki soyadı Şener olan Cansum Kaya, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenmişti.