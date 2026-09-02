Kabarık sicil rezil yayınlar... TikToker Cansum ve Sinan Kaya gözaltında! Takvim geçmişlerini mercek altına aldı

Her türlü rezilliğin yaşandığı, çocuklara kötü örnek olan sosyal medya platformu TikTok'ta rezaletler bitmiyor. GÖZALTINA ALINDILAR Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cansum Kaya ve Sinan Kaya isimli iki şahsın TikTok platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle haklarında işlem başlatıldığını duyurdu. Şüpheliler hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Cansum Kaya ile Sinan Kaya gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Takvim.com.tr söz konusu kişilerin geçmişini mercek altına aldı... TİKTOK'TA REZALET YAYINLAR Ekran başındakilerin dehşet içinde izlediği geçmiş bir canlı yayında, elindeki bıçakla eşinin üzerine yürüyen Cansum Kaya ağza alınmayacak galiz küfürler savurdu. Sinan Kaya'nın "Beni mi öldüreceksin, kes lan boğazımı" bağırışı arasında yaşanan bu rezalete, evdeki iki küçük kız çocuğu da anbean şahit oldu. Yayın sırasında yaşananlar, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.