Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı kapsamlı yazılı açıklamayla kamuoyunun gündemindeki kritik başlıklara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, TBMM'de 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile yakalanan "Terörsüz Türkiye" ikliminin altını çizen Bahçeli; Amedspor üzerinden yürütülen etnik kimlik araştırmalarını, Türk milletinin inanç değerlerini hedef alan anketleri ve kamuoyu araştırma şirketlerinin manipülatif faaliyetlerini sert bir dille eleştirdi. Sporun ayrıştırıcı siyasetten uzak tutulması gerektiğini vurgulayan MHP Lideri, manipülatif anket şirketlerine karşı cezai yaptırımlar getirecek yasal düzenleme çağrısında bulundu ve Türkiye'nin milli birlik kararlılığından asla geri dönmeyeceğini belirtti.

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