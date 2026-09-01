Trump’ın petrol baronu Betancourt’un dikkat çeken yükselişi

MADURO YAKALANINCA TELEFON TRAFİĞİ BAŞLADI ABD ordusunun 3 Ocak'ta Maduro'yu ele geçirdiği sırada Washington ile Caracas arasında yoğun bir telefon trafiğinin yaşandığı belirtildi. Claver-Carone'un Betancourt ile, Betancourt'un ise Delcy Rodriguez ile temas halinde olduğu aktarıldı. Betancourt'a yakın bir kaynak, Rodriguez'in başlangıçta Maduro'nun öldürüldüğünü düşündüğünü, kendisine ihanet edildiğine inandığını ve büyük korku yaşadığını ileri sürdü. Betancourt'un Rodriguez'i sakinleştirdiği ve daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Venezuela'daki yönetim süreci hakkında görüşmeye ikna ettiği belirtildi.

GUAIDO DÖNEMİNDE DE SAHNEDEYDİ Betancourt'un ABD yönetimiyle ilişkisinin Trump'ın ilk başkanlık dönemine kadar uzandığı ifade edildi. Washington'ın 2019 yılında Juan Guaido'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımasının ardından Betancourt'un muhalefet ile ülkedeki siyasi ve askeri çevreler arasında arabuluculuk yaptığı öne sürüldü. Amaç, Maduro yönetiminden şiddet içermeyen bir geçiş için destek sağlamaktı. Betancourt'un ayrıca Guaido yönetimi adına Moskova'ya giderek Rusya'dan Maduro'ya verdiği desteği kesmesini isteyen bir mektubu teslim ettiği belirtildi.

MADURO TUTUKLAMA EMRİ VERMİŞTİ Ancak Maduro yönetimi ayakta kalmayı başarınca tablo tersine döndü. Betancourt Venezuela'dan ayrılırken Maduro'nun onun hakkında tutuklama emri çıkardığı, mal varlıklarına ve petrol şirketine el koyduğu belirtildi. İlerleyen yıllarda ise Venezuela petrol sektöründeki üretim kaybının derinleşmesi üzerine Betancourt'un adı yeniden gündeme geldi. Delcy Rodriguez'in 2023 yılında Maduro'dan, petrol sektöründeki deneyimi nedeniyle Betancourt'un ülkeye geri dönmesine izin vermesini istediği öne sürüldü.

DOSYADA 1,2 MİLYAR DOLARLIK KARA PARA SORUŞTURMASI Betancourt'un geçmişindeki en tartışmalı başlıklardan biri ise 1,2 milyar dolarlık uluslararası kara para aklama soruşturması oldu. Soruşturma kapsamında Betancourt'un kuzeni ile Miami'de yaşayan bazı Venezuelalılar federal mahkemede yargılandı. Betancourt ise hiçbir zaman suçlanmadı. Avukatlığını bir dönem Rudy Giuliani'nin yaptığı Betancourt hakkında ABD Adalet Bakanlığı nezdinde de girişimlerde bulunulduğu bildirildi. Giuliani'nin, müvekkilinin söz konusu suçlardan haberdar olmadığını savunduğu belirtildi.