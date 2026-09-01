Eski nesil şehirciliğe tokat: Tüm şehir tek merkezden izlenebilecek

Teknik Birimler Şantiye bölgesindeki merkezde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Trafik, içme suyu, güvenlik, Mezarlık Bilgi Sistemi, karla mücadele ve muhtemel afet durumları 7 gün 24 saat takip edilecek.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, Tokat Belediyesi tarafından şehir yönetiminde dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamaları kapsamında oluşturulan Koordinasyon Merkezi açılışa hazırlanıyor.

Güvenlik sistemleri ile Mezarlık Bilgi Sistemi merkezin dijital altyapısına dahil edilecek. Kış aylarında karla mücadelede görev yapan ekiplerin ve araçların sahadaki çalışmaları da bu merkezden koordine edilecek.

Koordinasyon Merkezi üzerinden Tokat merkezdeki trafik akışı ve kavşaklar takip edilecek. İçme suyu sistemlerinde meydana gelebilecek arıza ve olumsuzluklara ilişkin veriler de ilgili birimlere aktarılacak.

AFET DURUMLARINDA EKİPLER SAHAYA YÖNLENDİRİLECEK

Merkez, belediyenin rutin hizmetlerinin yanı sıra muhtemel afet ve acil durumlarda da kullanılacak. Şehir genelinden gelen veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere ekip ve araç sevki sağlanarak müdahale süreçleri yönetilecek.

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Koordinasyon Merkezi'nin şehir yönetiminde dijitalleşme açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Trafik, içme suyu, güvenlik ve karla mücadele gibi süreçleri 7 gün 24 saat takip edebilecekleri bir altyapı oluşturduklarını ifade eden Yazıcıoğlu, muhtemel afetlerde ekiplerin ihtiyaç duyulan bölgelere kısa sürede yönlendirilebileceğini söyledi.

Yazıcıoğlu, Üretken Belediyecilik anlayışıyla teknolojiyi belediye hizmetlerinde daha etkin kullanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tokat'ın bugününü yönetirken geleceğini de planladıklarını belirten Yazıcıoğlu, teknolojinin sunduğu imkanlarla kaynakları daha verimli değerlendiren, hızlı karar alan ve sahada güçlü bir yönetim yapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Koordinasyon Merkezi'nin de bu anlayışın önemli adımlarından biri olacağını söyledi.

(Haberde yer alan görseller İHA'ya aittir.)