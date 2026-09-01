Trabzon'da yarım asırlık hayal gerçek oluyor: Şehir Hastanesi-Havalimanı hattında kesintisiz ulaşım!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilecek projenin ilk etabı Şehir Hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek.

'Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi' projesi için temel atma töreni düzenlendi. Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, 716 mahallenin muhtarı, STK'ların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasında projeye dair bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Bugün Trabzon'un evladı olarak Trabzon'un şu anda belediye başkanı olarak, hakikaten çok heyecanlıyız. Şu anda bulunduğumuz yer Trabzon'un nadide bir alanı.

Trabzonspor'un tarihinin yazıldığı yerdeyiz. Gurur kaynağımız, Avni Aker şu anda başka bir tarihe tanıklık ediyor. Herkes şehrini sever. Şu anda Trabzon tarihi bir an yaşıyor. Ulaşımda çağ atlatacak raylı sisteme start veriyoruz; hayırlı olsun. Biz ülkesinin her tarafına her metrekaresine ayrım gözetmeden hizmet eden kendisini buraya adamış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız.

Onun hizmet yürüyüşüne ortak olmak kolay değil. Onun heyecanı adanmışlıktır. Siyaset sorunlara çözüm içindir. Hizmet günü kurtarmak değil geleceği kurmaktır. Bu hizmet anlayışı ile seçim döneminde yola çıktık. Türkiye'de bizi birinci olarak seçtiler. Bunun gururunu yaşadım. Seçildiğim günden itibaren sorumluluğu sırtımda hissettim. Bu kadim toprakların bir evladı olarak benim için Trabzon'a hizmet şereftir" dedi.