"PEK ÇOK ALANDA DEMOKRASİMİZİN VE HUKUK DEVLETİMİZİN STANDARTLARINI YÜKSELTTİK" Yılmaz, milletin devletten ve adalet sisteminden beklentisinin haklarının korunması, hukukun herkes için işlemesi ve adaletin zamanında tecelli etmesi olduğunu belirterek, "Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin bu beklentisini devlet yönetimindeki temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. 2002 yılından bu yana attığımız her reform adımında hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi, hak ve özgürlüklerin güvencelerini genişletmeyi ve vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmayı esas aldık. Yargıyı vesayetçi yapılardan arındırdık, temel kanunlarımızı yeniledik. Askerî yargının kaldırılmasından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkına, kamu denetçiliği kurumundan kişisel verilerin anayasal güvenceye alınmasına kadar pek çok alanda demokrasimizin ve hukuk devletimizin standartlarını yükselttik. İnancı, düşüncesi, etnik kimliği, mezhebi, hayat tarzı veya sosyal konumu sebebiyle vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kullanmasının önüne çıkarılan engelleri birer birer kaldırdık. Adaleti millet adına tesis eden yargımızın bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirirken vatandaşlarımızın hak arama imkânlarını genişlettik" değerlendirmesinde bulundu.

"SAĞLAYACAĞIMIZ İLERLEMELER ADALET SİSTEMİNİN DE YÜKÜNÜ, ÖNÜNDEKİ İŞ YÜKÜNÜ CİDDİ ANLAMDA AZALTACAKTIR" Adalet sisteminin iş yükünü azaltmak için ihtilafların yargıya taşınmadan önlenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, nitelikli sözleşmeler hazırlanmasının ve bağımlılıkla etkin mücadelenin önemine dikkati çekti. Yılmaz, cezaevlerindeki suçların önemli bir bölümünün uyuşturucu ve bağımlılıkla bağlantılı olduğunu ifade etti. Adalet sisteminin iş yükünü azaltmak adına çalışmalarının sürdüğünü de söyleyen Yılmaz, bu kapsamda çok boyutlu bir eylem planını hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "Bu noktalarda sağlayacağımız ilerlemeler inanıyorum ki adalet sisteminin de yükünü, önündeki iş yükünü ciddi anlamda azaltacaktır. İnsani maliyetleri de aşağıya çekecektir" dedi. "HÜKÜMET OLARAK ADALETİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK EYLEM PLANLARI HAZIRLIYORUZ" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adalet alanındaki reformların devam edeceğini belirterek, "Adalet anlayışımızı değişen şartlara, toplumumuzun ihtiyaçlarına ve milletimizin beklentilerine cevap verecek dinamik bir reform iradesiyle sürdürüyoruz. Elbette mükemmel bir noktada olduğumuzu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Bu bir süreç. Eksiklerimizin olduğunu, daha yapmamız gereken çok şey olduğunu da elbette görmemiz lazım. Hükümet olarak adaleti daha ileriye taşıyacak stratejiler, reformlar, eylem planları hazırlıyoruz ve bunları hayata geçirmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. "ALO ADALET 135 SİSTEMİNİ HİZMETE ALIYORUZ" Vatandaşların yargıdan en büyük beklentisinin adalet süreçlerinin makul sürede sonuçlandırılması olduğuna dikkati çeken Yılmaz, yargılamaların hızlandırılmasıyla birlikte kararların kalitesinden, niteliğinden ve isabetinden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin bizden en büyük beklentisi adalet sürecinin daha hızlı işlemesi. Daha hızlı derken elbette kaliteden, nitelikten ve doğru, isabetli kararlar verilmesinden fedakârlık etmeden, olabilecek en makul sürelerde bu süreçlerin sona ermesidir. Hukuk davalarında duruşmalar arasındaki süreyi zorunlu hâller dışında üç ayla sınırlandırdık. Kanun yollarından icra ve iflasa, idari yargıdan ceza muhakemesine kadar birçok alanda hukuki güvenliği ve hak arama imkânlarını güçlendirdik. Makul sürede yargılanma hakkının daha güçlü şekilde korunması amacıyla hedef süre uygulamasını istinaf aşamasına da taşıdık. Uzun süren dava ve soruşturmaların sebeplerini erken aşamada tespit etmek ve çözümü yerinde üretmek amacıyla Adalet Komisyonlarımız bünyesinde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarını oluşturduk. Vatandaşlarımızın devam eden soruşturma ve yargılamalardaki gecikmelere ilişkin başvurularını doğrudan iletebileceği Alo Adalet 135 sistemini hizmete alıyoruz." Alo Adalet 135 hattının vatandaşların devam eden soruşturma ve yargılamalardaki gecikmelere ilişkin şikâyet ve başvurularının etkin şekilde takip edilmesine imkân sağlayacağını kaydeden Yılmaz, sistemin adalet süreçlerinin izlenmesine ve gecikmelerin tespit edilmesine katkı sunacağını ifade etti. Yılmaz, 2002'den bu yana hâkim ve savcı sayısının 9 bin 349'dan 26 bin 667'ye, toplam adalet personeli sayısının ise 61 binden 208 binin üzerine çıkarıldığını belirterek, hâkim ve savcı yardımcılığı ile hukuk mesleklerine giriş sınavının sisteme kazandırıldığını, hukuk fakültelerine girişte 100 bin başarı sırası şartının uygulanmaya başlandığını bildirdi.