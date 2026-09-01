Kadıköy'de bugün bazı yollar saat 16.00'da trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar
İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki önemli ulaşım merkezlerinden Kadıköy’de bugün trafik düzenlemesi yapılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı cadde ve sokakların saat 16.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Trafik akışının alternatif güzergahlara yönlendirileceği uygulama kapsamında özellikle Kurbağalıdere, Söğütlüçeşme ve Rıhtım çevresindeki yolları kullanacak sürücülerin dikkatli olması istendi. Yetkililer, ulaşımda aksama yaşanmaması için belirlenen alternatif caddelerin kullanılmasını öneriyor.
KADIKÖY'DE 16.00'DAN SONRA TRAFİK DÜZENLEMESİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Kadıköy'de bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Uygulama bugün saat 16.00 itibarıyla başlayacak. Kapanmaların, bölgede kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.
HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
Trafik düzenlemesi kapsamında araç geçişine kapatılacak güzergahlar şöyle:
- Kurbağalıdere Caddesi
- Söğütlüçeşme Caddesi
- Rıhtım Caddesi
- Albay Faik Sözdener Caddesi
- Mahmut Baba Sokak
Bu güzergahları kullanmayı planlayan sürücülerin, kapanış saatinden önce alternatif yolları değerlendirmeleri bekleniyor.
SÜRÜCÜLER BU GÜZERGAHLARI KULLANABİLECEK
Trafiğe kapatılacak yollar nedeniyle ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlanması planlanıyor. Sürücülerin kullanabileceği alternatif caddeler ise şöyle sıralandı:
- Orgeneral Şahap Gürler Caddesi
- Mühürdar Caddesi
- Moda Caddesi
- Kuşdili Caddesi
- Dr. Esat Işık Caddesi
- Serasker Caddesi
- Taşköprü Caddesi
- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi
- Acıbadem Caddesi
- Karakolhane Caddesi
Kadıköy ve çevresinde seyahat edecek sürücülerin, trafik yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak güzergahlarını önceden planlamaları önem taşıyor.