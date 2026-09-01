Kadıköy'de bugün bazı yollar saat 16.00'da trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

Trafik akışının alternatif güzergahlara yönlendirileceği uygulama kapsamında özellikle Kurbağalıdere, Söğütlüçeşme ve Rıhtım çevresindeki yolları kullanacak sürücülerin dikkatli olması istendi. Yetkililer, ulaşımda aksama yaşanmaması için belirlenen alternatif caddelerin kullanılmasını öneriyor.

Kadıköy’de trafik tedbirleri bugün saat 16.00’da başlayacak. (Görsel: AA)

KADIKÖY'DE 16.00'DAN SONRA TRAFİK DÜZENLEMESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Kadıköy'de bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Uygulama bugün saat 16.00 itibarıyla başlayacak. Kapanmaların, bölgede kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Trafik düzenlemesi kapsamında araç geçişine kapatılacak güzergahlar şöyle:

Kurbağalıdere Caddesi

Söğütlüçeşme Caddesi

Rıhtım Caddesi

Albay Faik Sözdener Caddesi

Mahmut Baba Sokak

Bu güzergahları kullanmayı planlayan sürücülerin, kapanış saatinden önce alternatif yolları değerlendirmeleri bekleniyor.

Düzenleme özellikle Rıhtım ve Söğütlüçeşme çevresini etkileyecek.

SÜRÜCÜLER BU GÜZERGAHLARI KULLANABİLECEK

Trafiğe kapatılacak yollar nedeniyle ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlanması planlanıyor. Sürücülerin kullanabileceği alternatif caddeler ise şöyle sıralandı:

Orgeneral Şahap Gürler Caddesi

Mühürdar Caddesi

Moda Caddesi

Kuşdili Caddesi

Dr. Esat Işık Caddesi

Serasker Caddesi

Taşköprü Caddesi

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

Acıbadem Caddesi

Karakolhane Caddesi

Kadıköy ve çevresinde seyahat edecek sürücülerin, trafik yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak güzergahlarını önceden planlamaları önem taşıyor.