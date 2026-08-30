Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yıllık yolcu kapasitesi 3 milyona çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temeli 3 Eylül Perşembe günü atılacak Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası ile havalimanı kapasitesinin yıllık 3 milyona çıkarılacağını duyurdu. 29 bin 120 metrekarelik sıfırdan inşa edilecek modern terminal binasının yanı sıra apron sahası 17 bin 184 metrekare büyütülerek 71 bin 211 metrekareye ulaştırılacak ve uçak park pozisyonu 14'e çıkarılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası'nın temelini 3 Eylül Perşembe günü atacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, yeni terminal binasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını açıkladı.
TEMEL 3 EYLÜL'DE ATILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binası'nın temelini 3 Eylül Perşembe günü atacaklarını bildirdi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığını belirten Uraloğlu, 2025 yılında havalimanında 1 milyon 640 bin 95 yolcuya ve 17 bin 169 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydetti.
Uraloğlu, yapılan projeksiyonlarda 2050 yılında yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına kadar ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.
29 BİN 120 METREKARELİK YENİ İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI
Artan yolcu ve uçuş trafiğine cevap verecek modern ve yüksek kapasiteli yeni bir terminal binası inşa edeceklerini belirten Uraloğlu, "Samsun'umuza sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracağız." dedi.
APRON SAHASI 17 BİN 184 METREKARE BÜYÜTÜLECEK
Proje kapsamında yeni iç ve dış hatlar terminal binasının yanı sıra yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yollarının yapılacağını kaydeden Uraloğlu, apron sahasının da 17 bin 184 metrekare büyütüleceğini bildirdi.
Uraloğlu, "Apron alanımız 54 bin 27 metrekareden 71 bin 211 metrekareye ulaşacak. Uçak park pozisyonu sayımızı da 10'dan 14'e çıkaracağız. Otopark kapasitesini de 246 araçtan bin 506 araca yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.
YOLCU SALONLARI, BAGAJ VE VIP ALANLARI DA GENİŞLETİLECEK
Yeni terminalle birlikte check-in bankosu sayısının artacağını belirten Uraloğlu, yolcu salonlarının, bagaj ve VIP alanlarının da genişletileceğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca proje kapsamında yeni CIP binasının da Samsun Çarşamba Havalimanı'na kazandırılacağını kaydetti.