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Antalya Manavgat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manavgat'ın Düzağaç Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 helikopter, 3 uçak, 54 arazöz ve 350 personel ile alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Antalya Manavgat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manavgat'ta çıkan orman yangınında alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) Manavgat'ta çıkan orman yangınında alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Manavgat'a bağlı Düzağaç Mahallesi'nde, öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangına 15 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 54 arazöz, 4 iş makinesi, 350 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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