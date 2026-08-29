Denizli'de akılalmaz olay! 2 kişiyi kaçırıp çıplak fotoğrafını çektiler: 3 milyon TL haraç kesen 7 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişiyi silah zoruyla kaçırıp dere yatağında darbederek çıplak fotoğraflarını çeken ve 3 milyon lirasını gasbeden 7 şüpheli, JASAT operasyonuyla yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin kar maskeli kişiler tarafından kaçırılıp darbedildikten sonra para ve değerli eşyalarının gasbedildikleri yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.Denizli'de şantaj ve gasp operasyonu
ÇIPLAK HALDE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, 2 kişinin farklı zamanlarda 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurları götürdükleri dere yatağında çıplak şekilde fotoğraflarını çektikleri, darbettikleri, para ve haraç aldıkları tespit edildi.
2 KİŞİDEN 3 MİLYON TL
Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kaçırdıkları 2 kişiden toplam 3 milyon lira aldıkları ortaya çıktı.
TUTUKLANDILAR
Ayrıca şüphelilerin, kaçırmayı planladıkları kişilerin evlerinin çevresinde kar maskeleriyle önceden keşif yaptıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.