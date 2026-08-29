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Denizli'de akılalmaz olay! 2 kişiyi kaçırıp çıplak fotoğrafını çektiler: 3 milyon TL haraç kesen 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişiyi silah zoruyla kaçırıp dere yatağında darbederek çıplak fotoğraflarını çeken ve 3 milyon lirasını gasbeden 7 şüpheli, JASAT operasyonuyla yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Denizli'de akılalmaz olay! 2 kişiyi kaçırıp çıplak fotoğrafını çektiler: 3 milyon TL haraç kesen 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin kar maskeli kişiler tarafından kaçırılıp darbedildikten sonra para ve değerli eşyalarının gasbedildikleri yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Video Oynatma İkonu Denizli'de şantaj ve gasp operasyonu
Denizlide şantaj ve gasp operasyonu: JASAT yakaladı, 7 şüpheli tutuklandıDenizlide şantaj ve gasp operasyonu: JASAT yakaladı, 7 şüpheli tutuklandı
Denizli'de şantaj ve gasp operasyonu: JASAT yakaladı, 7 şüpheli tutuklandı

ÇIPLAK HALDE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, 2 kişinin farklı zamanlarda 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurları götürdükleri dere yatağında çıplak şekilde fotoğraflarını çektikleri, darbettikleri, para ve haraç aldıkları tespit edildi.

Denizli'de 2 kişiyi kaçırıp 3 milyon lirasını gasbeden 7 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA)Denizli'de 2 kişiyi kaçırıp 3 milyon lirasını gasbeden 7 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA)

2 KİŞİDEN 3 MİLYON TL

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kaçırdıkları 2 kişiden toplam 3 milyon lira aldıkları ortaya çıktı.

Denizli'de akılalmaz olay! 2 kişiyi kaçırıp çıplak fotoğrafını çektiler: 3 milyon TL haraç kesen 7 şüpheli tutuklandı-3

TUTUKLANDILAR

Ayrıca şüphelilerin, kaçırmayı planladıkları kişilerin evlerinin çevresinde kar maskeleriyle önceden keşif yaptıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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