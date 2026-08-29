Türk dizileri dünyayı fethetti! 170’i aşkın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri" programı düzenlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, burada Türk dizilerinin etkileri üzerine kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Duran, Sümerlerin kil tabletlerine işlenen Gılgamış Destanı'ndan bugünün ekranına uzanan yolculukta, anlatının mecrası değişse de insanın kendisini ve dünyayı anlatma ihtiyacının değişmediğini belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Duran, bugün bir Türk dizisi Şam'daki bir aileye, Rabat'taki bir salona, Belgrad'daki bir eve, Santiago'daki veya Johannesburg'daki bir izleyiciye ulaştığında Türkiye'nin haritada görülen uzak bir ülke olmaktan çıktığını; İstanbul'un sokakları, Boğaz, Anadolu'nun şehirleri, sofralar, aile ilişkileri, Türk müziği ve Türkçenin milyonlarca insanın gündelik hayatına girdiğini söyledi.