Bakan Çiftçi’den kararlılık vurgusu: "Devletin gücünü sınayanların burnunu sürteceğiz"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda suç örgütlerine karşı tavizsiz mücadelenin süreceğini belirterek, sokakların huzurunu bozan yapılara adalet önünde geçit verilmeyeceğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.Bakan Çiftçi'den kararlılık vurgusu: "Kim devletle boy ölçüşebilir"
"KİM DEVLETLE BOY ÖLÇÜŞEBİLİR Kİ!"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden organize suç çetelerine yönelik mücadelede taviz verilmeyeceğini bildirdi.
Çiftçi, "Kim devletle boy ölçüşebilir ki!" ifadesini kullanarak organize suç çetelerine nefes aldırmayacaklarını belirtti.
Bakan Çiftçi, emniyet ve jandarma teşkilatlarının organize suç örgütleri ve uyuşturucu şebekelerine yönelik mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti. Çiftçi, toplumun huzurunu bozan suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz.
Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecekler. Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz.
Hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretinden ve adaletinden kaçamaz."