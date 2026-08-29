Okul seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanından velilere kritik öneriler

Seçimde çocuğun ihtiyaçlarına, karakterine ve gelişim özelliklerine uygun okulu bulabilmenin önemli olduğunu belirten Şule Erk, okul seçiminin çocuk için ilk ve en önemli yatırım olduğunu söyledi.

Yaz tatilinin son günlerine yaklaşırken anne-babalar için heyecanlı bir süreç başlıyor. Özellikle anaokulu ve ilkokul tercihleri, çocuğun eğitim hayatının temelini oluşturduğu için ailelerin en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Peki bu seçimi yaparken hangi kriterler önemli? En iyi seçim için nelere dikkat etmeliyiz? Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk, anne-babalar için çok önemli bilgiler verdi.

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ÖĞRETMEN ÖNEMLİ

Şule Erk şöyle devam etti:

Ancak okul seçimi yapılırken birçok ebeveyn, okulun fiziksel görünümüne, sosyal medya paylaşımlarına ya da çevreden gelen tavsiyelere odaklanabiliyor. Asıl önemli olan, çocuğun kendini güvende, değerli ve mutlu hissedebileceği bir eğitim ortamı bulabilmektir.

Unutulmamalıdır ki çocuklar önce okulu değil, öğretmeni severler. Önce binaya değil, ilişkiye bağlanırlar.

Bu nedenle okul seçiminde yalnızca görünen detaylara değil, okulun eğitim anlayışına ve çocuğa yaklaşımına da dikkat edilmelidir.

HER ÇOCUK İÇİN FARKLI

Anne-babaların en sık yaptığı hatalardan birinin "en iyi okul" arayışına girmeleri olduğunu belirten Şule Erk, şöyle devam etti:

"Oysa eğitimde herkes için geçerli tek bir 'en iyi okul' yoktur. Bir çocuk için çok uygun olan bir okul, başka bir çocuk için doğru tercih olmayabilir. Okul seçerken öncelikle şu soruya cevap verilmelidir: 'Benim çocuğumun ihtiyaçları neler?' Çocuğun mizacı, ilgi alanları, öğrenme şekli, sosyal becerileri ve gelişim özellikleri dikkate alınmadan yapılan tercihler zaman zaman uyum sorunlarına neden olabilmektedir."