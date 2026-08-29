Okul seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanından velilere kritik öneriler
Sonbahar yaklaşınca veliler için de okul seçim telaşı ortaya çıkıyor. Peki hangi okulu seçmeliyiz? Okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Pahalı okul en iyisi mi? Uzmanı cevapladı...
Yaz tatilinin son günlerine yaklaşırken anne-babalar için heyecanlı bir süreç başlıyor. Özellikle anaokulu ve ilkokul tercihleri, çocuğun eğitim hayatının temelini oluşturduğu için ailelerin en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Peki bu seçimi yaparken hangi kriterler önemli? En iyi seçim için nelere dikkat etmeliyiz? Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk, anne-babalar için çok önemli bilgiler verdi.
Seçimde çocuğun ihtiyaçlarına, karakterine ve gelişim özelliklerine uygun okulu bulabilmenin önemli olduğunu belirten Şule Erk, okul seçiminin çocuk için ilk ve en önemli yatırım olduğunu söyledi.
ÖĞRETMEN ÖNEMLİ
Şule Erk şöyle devam etti:
Ancak okul seçimi yapılırken birçok ebeveyn, okulun fiziksel görünümüne, sosyal medya paylaşımlarına ya da çevreden gelen tavsiyelere odaklanabiliyor. Asıl önemli olan, çocuğun kendini güvende, değerli ve mutlu hissedebileceği bir eğitim ortamı bulabilmektir.
Unutulmamalıdır ki çocuklar önce okulu değil, öğretmeni severler. Önce binaya değil, ilişkiye bağlanırlar.
Bu nedenle okul seçiminde yalnızca görünen detaylara değil, okulun eğitim anlayışına ve çocuğa yaklaşımına da dikkat edilmelidir.
HER ÇOCUK İÇİN FARKLI
Anne-babaların en sık yaptığı hatalardan birinin "en iyi okul" arayışına girmeleri olduğunu belirten Şule Erk, şöyle devam etti:
"Oysa eğitimde herkes için geçerli tek bir 'en iyi okul' yoktur. Bir çocuk için çok uygun olan bir okul, başka bir çocuk için doğru tercih olmayabilir. Okul seçerken öncelikle şu soruya cevap verilmelidir: 'Benim çocuğumun ihtiyaçları neler?' Çocuğun mizacı, ilgi alanları, öğrenme şekli, sosyal becerileri ve gelişim özellikleri dikkate alınmadan yapılan tercihler zaman zaman uyum sorunlarına neden olabilmektedir."
AKLINIZDA BULUNSUN
Okul seçimi, bir bina seçmek değil; çocuğunuzun her gün içinde yaşayacağı bir dünyayı seçmektir. Çocuğunuzun kendini güvende hissettiği, hata yapmaktan korkmadığı, merak ettiği soruları sorabildiği, sevildiğini ve kabul edildiğini hissettiği bir okul; en modern binadan, en pahalı kampüsten ve en uzun etkinlik listesinden çok daha değerlidir.
OKUL GEZERKEN NELERE BAKMALISINIZ?
Bir okulu gezerken kendinize şu soruları sorun:
|Değerlendirme Kriterleri
|Çocuklar mutlu görünüyor mu?
|Öğretmenler çocuklarla göz teması kuruyor mu?
|Çocukların fikirlerini ifade etmelerine fırsat veriliyor mu?
|Sınıflar düzenli, güvenli ve yaş grubuna uygun mu?
|Bahçe ve oyun alanları yeterli mi?
|Hijyen kuralları düzenli uygulanıyor mu?
|Acil durum ve güvenlik önlemleri yeterli mi?
Bir okulun gerçek yüzü, tanıtım broşürlerinden çok günlük yaşamında saklıdır. Bu nedenle mümkünse okulun işleyişini gözlemleyebileceğiniz saatlerde ziyaret yapmak daha sağlıklı olacaktır. Güvenlik, hijyen, fiziksel ortam ve çocukların rahat hareket edebileceği alanların bulunması okul seçiminde temel kriterler arasında yer almaktadır.
AKADEMİK BAŞARI TEK ÖLÇÜ DEĞİL
Bazı aileler okul seçiminde yabancı dil, erken okuma-yazma veya yoğun akademik programları ön planda tutmaktadır.
Oysa özellikle okul öncesi dönemde amaç, çocuğu akademik yarışa hazırlamak değil; yaşam becerileri kazandırmaktır. Paylaşmayı bilen, bekleyebilen, sorgulayabilen, duygularını ifade edebilen, problem çözebilen, öz güvenli çocuklar yetiştirmek, erken yaşta akademik performans göstermelerinden çok daha değerlidir. İyi bir okul; çocuğun bilişsel gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal, fiziksel ve yaratıcı gelişimini de desteklemelidir.
ORTAMI İNCELEYİN
Okul ziyaretinde giriş-çıkış kontrollerini, güvenlik uygulamalarını, acil durum planlarını, sınıfların yaş grubuna uygunluğunu, bahçe ve oyun alanlarını inceleyin.
Hijyen uygulamalarını sorun.
Yemeklerin nasıl hazırlandığını ve çocukların beslenme ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını öğrenin.
Çocukların yalnızca ders sırasında değil, oyun ve hareket sırasında da güvende olabileceği bir fiziksel ortamın bulunmasına dikkat edin.
OKUL SEÇERKEN BU 6 KURALA DİKKAT
1- Çocuğunuzun karakterini okulun vitrininin önüne koyun. Çok hareketli bir çocuk için saatlerce masa başında kalacağı bir sistem uygun olmayabilir. Çekingen bir çocuk için kalabalık ve yoğun rekabet ortamı doğru seçim olmayabilir. Önce çocuğunuzu tanıyın, sonra okulu seçin.
2- Bir okulu sadece randevu saatinde değil, mümkünse günlük yaşamın içinde gözlemleyin. Çocukların teneffüste, yemek saatinde veya sınıf etkinliklerinde nasıl davrandığı size okulun gerçek atmosferi hakkında çok daha fazla bilgi verebilir.
3- Öğretmene mutlaka şu soruyu sorun: "Çocuğum hata yaptığında nasıl yaklaşacaksınız?" Bu sorunun cevabı, okulun eğitim felsefesi hakkında çok şey anlatabilir.
4- "Başarı" kelimesinin okulda ne anlama geldiğini öğrenin. Başarı yalnızca sınav sonucu mu? Erken okuma-yazma mı? Yoksa çocuğun kendini ifade edebilmesi, arkadaşlık kurabilmesi, sorumluluk alabilmesi ve problem çözebilmesi mi?
5- Çocuğunuzun okul hakkındaki fikrini küçümsemeyin. Çocuklar bazen yetişkinlerin fark etmediği ayrıntıları fark eder. "Okulu beğendin mi?" sorusu yerine "Okulda en çok neyi sevdin, seni rahatsız eden bir şey oldu mu?" diye sorun.
6- Okuldan çıkarken kendinize tek bir soru sorun: "Çocuğumu burada gönül rahatlığıyla bırakabilir miyim?" Cevabınız tereddütlü ise okulun sunduğu imkânlar ne kadar etkileyici olursa olsun bir kez daha düşünün.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Okulun resmî izin ve denetim süreçlerini araştırın.
- Sınıf mevcutlarının yaş grubuna uygun olup olmadığını öğrenin.
- Güvenlik kameraları, giriş-çıkış kontrolleri ve acil durum planlarını inceleyin.
- Yemek listelerini ve beslenme yaklaşımını değerlendirin.
- Rehberlik veya psikolojik danışmanlık desteğinin olup olmadığını sorun.
- Açık alan, oyun bahçesi ve hareket etkinlikleri için yeterli fiziksel imkân bulunup bulunmadığını kontrol edin.
- Okulun sadece başarıyı değil, karakter gelişimini de destekleyip desteklemediğini gözlemleyin.
- Öğretmen değişim oranını mutlaka öğrenin.
AİLE-OKUL İLETİŞİMİNİ DEĞERLENDİRİN
|Okul-Aile İletişimi Değerlendirme Soruları
|Okul, velileri yalnızca sorun olduğunda mı arıyor?
|Çocuğun gelişimi hakkında düzenli bilgi veriliyor mu?
|Velilerin soruları dinleniyor mu?
|Çocuğun yaşadığı bir sorun karşısında aileyle birlikte çözüm üretmeye çalışılıyor mu?
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Sonuç: İyi bir okul, aileyi eğitim sürecinin dışında bırakmaz. Çünkü çocuk iki ayrı dünyada yaşamaz. Evde ve okulda aldığı mesajların mümkün olduğunca birbirini desteklemesi gerekir.
OKUL MÜDÜRÜNE BU 10 SORUYU SORUN
|Soru No
|Soru
|1
|Öğretmenlerinizin kurumda ortalama çalışma süresi nedir?
|2
|Öğretmen değişikliği ne sıklıkta yaşanıyor?
|3
|Çocuğun gelişimi nasıl takip ediliyor?
|4
|Akademik başarının yanında hangi sosyal beceriler destekleniyor?
|5
|Uyum sorunu yaşayan bir çocuğa nasıl yaklaşılır?
|6
|Çocuklar arasında yaşanan anlaşmazlıklarda nasıl bir yöntem izleniyor?
|7
|Velilerle iletişim hangi kanallardan ve ne sıklıkta kuruluyor?
|8
|Acil durumlarda uygulanacak prosedür nedir?
|9
|Çocukların açık havada geçirdiği zaman ne kadar?
|10
|"Çocuğum burada mutsuz olursa bunu nasıl fark edersiniz?"
VELİLERE ÖNERİLER
1- Çocuğunuzu merkeze alın. Okulu seçerken kendi beklentilerinizden önce çocuğunuzun ihtiyaçlarını düşünün.
2- Birden fazla okul ziyaret edin. İlk gördüğünüz okula karar vermeyin. Karşılaştırma yapabilmek için birkaç farklı kurum inceleyin.
3- Çocuğunuzu da gözlemleyin. Okul gezisinde çocuğunuzun ortama verdiği tepkiler önemli ipuçları verecektir.
4- Sosyal medya yerine gözleme güvenin. Paylaşımlar her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Okulu yerinde görün.
5- Soru sormaktan çekinmeyin. Eğitim programı, güvenlik uygulamaları, öğretmen deneyimi ve gelişim takibi hakkında ayrıntılı bilgi isteyin.
6- Aile-okul iş birliğini değerlendirin. Okulun veli iletişimine verdiği önem, çocuğun gelişimini doğrudan etkiler.
ÖĞRETMEN KALİTESİNE DİKKAT!
Şule Erk, eğitimde öğretmenlerin önemine dikkat çekerek şu bilgileri verdi: Eğitim ortamının kalbinde öğretmen vardır.
Çocuk, okul deneyimini büyük ölçüde öğretmeni aracılığıyla yaşar. Bu nedenle öğretmenin yalnızca diploma sahibi olması değil; sevgi dolu, sabırlı, çocuk gelişimi konusunda bilgili ve iletişim becerileri güçlü olması gerekir.
Birçok uzman, okul seçiminde en önemli kriterin öğretmen niteliği olduğunu belirtmektedir.
Okul ziyaretlerinde öğretmenlerle tanışmaya çalışın.
Şu soruların cevaplarını öğrenin:
- Öğretmenlerin eğitim geçmişi nedir?
- Kurumdaki öğretmen sirkülasyonu yüksek mi?
- Öğretmenler hizmet içi eğitim alıyor mu?
- Çocuklarla iletişim kurma biçimleri nasıl?
Çünkü çocukların hafızasında çoğu zaman okulun binası değil, kendilerini nasıl hissettiren öğretmenler kalır.