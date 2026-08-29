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30 Ağustos'ta 9 askeri müze ücretsiz ziyaret edilecek

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde askeri müzeler vatandaşlara ücretsiz olacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla askeri müzelerin tüm halkın ziyaretine ücretsiz açılacağını duyurdu.

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30 Ağustos'ta 9 askeri müze ücretsiz ziyaret edilecek

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında vatandaşlara anlamlı bir müjde verdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, askeri müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Askeri müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.Askeri müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Zafer Bayramı'nın coşkusunu tarih ve kültürle buluşturmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan askeri müzeleri herhangi bir ücret ödemeden gezebilecek.

HANGİ ASKERİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK?

MSB'nin duyurusunda 30 Ağustos'ta ücretsiz ziyaret edilebilecek askeri müzeler şöyle sıralandı:

Sıra
Askeri Müze
1
Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi
2
Çanakkale Deniz Müzesi
3
Hatay Deniz Müzesi
4
İstanbul Deniz Müzesi
5
İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi
6
İzmir Müze Gemiler
7
İzmit Müze Gemiler
8
Mersin Deniz Müzesi
9
Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi

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