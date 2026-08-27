Orman yangınları açısından kritik üç gün: 28-30 Ağustos

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle vatandaşlara çağrı yapan Yumaklı, ormanlık alanlarda ve çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik veriler doğrultusunda 28-30 Ağustos tarihleri için orman yangını riskinin ciddi şekilde artacağı uyarısında bulundu.

"ORMAN YANGINLARI AÇISINDAN KRİTİK 3 GÜN"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 günün orman yangınları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yumaklı, meteorolojik verilere göre 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yangın riskini artıracak olumsuz hava koşullarının etkili olacağını belirtti.

Kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nemin yangınların hızla yayılmasına neden olabileceğini ifade eden Yumaklı, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

ATEŞ YAKMAYIN, ŞÜPHELİ DURUMU 112'YE BİLDİRİN

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini belirten Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması çağrısında bulundu. Anız ve bahçe atığı yakılması gibi işlemlerden uzak durulmasını isteyen Yumaklı, en ufak bir duman ya da şüpheli durumun derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

Devletin tüm imkanlarıyla yangınlara karşı mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, orman kahramanlarının fedakar çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Yumaklı, yangınlarla mücadelede en büyük gücün ise vatandaşların duyarlılığı ve yangınların çıkmadan önlenmesi olduğunu belirtti.