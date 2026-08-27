Formula 1’in rotası yeniden İstanbul! Megakent 2031’e kadar takvimde

Türkiye Grand Prix’si 2027 sezonunda takvime geri dönüyor.



Toplantıda organizasyon hazırlıkları, kurumlar arası koordinasyon, tanıtım faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı. Bakan Ersoy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"Formula 1 yeniden İstanbul'da! Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek 2027'den itibaren yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix'sine yönelik hazırlıkları değerlendirdik. İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. İlgili kurumlarımız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda kurumlar arası koordinasyonu, tanıtım çalışmalarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldık. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini Formula 1 heyecanıyla yeniden buluşturmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."