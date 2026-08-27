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Formula 1’in rotası yeniden İstanbul! Megakent 2031’e kadar takvimde

Formula 1 heyecanı İstanbul’a geri dönüyor. Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren yeniden Formula 1 takviminde yer alırken, İstanbul Park beş yıllık anlaşmayla 2031’in sonuna kadar dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.

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Formula 1’in rotası yeniden İstanbul! Megakent 2031’e kadar takvimde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bakan Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyona yönelik hazırlıkları Atatürk Kültür Merkezi'nde değerlendirdi.

Video Oynatma İkonu İstanbul Park 2027-2031 yılları arasında Formula 1 takviminde

Formula 1 heyecanı yeniden İstanbul’a dönüyor. (Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır.)Formula 1 heyecanı yeniden İstanbul’a dönüyor. (Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır.)

FORMULA 1 HEYECANI İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027'den itibaren yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yönelik çalışmalar için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Türkiye Grand Prix’si 2027 sezonunda takvime geri dönüyor.Türkiye Grand Prix’si 2027 sezonunda takvime geri dönüyor.

Toplantıda organizasyon hazırlıkları, kurumlar arası koordinasyon, tanıtım faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı. Bakan Ersoy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Formula 1 yeniden İstanbul'da! Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek 2027'den itibaren yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix'sine yönelik hazırlıkları değerlendirdik. İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. İlgili kurumlarımız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda kurumlar arası koordinasyonu, tanıtım çalışmalarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldık. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini Formula 1 heyecanıyla yeniden buluşturmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

İstanbul Park, beş yıl boyunca Formula 1’e ev sahipliği yapacak.İstanbul Park, beş yıl boyunca Formula 1’e ev sahipliği yapacak.

HAZIRLIK SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin katıldı.

Anlaşma kapsamında yarışlar 2031 sezonunun sonuna kadar sürecek.Anlaşma kapsamında yarışlar 2031 sezonunun sonuna kadar sürecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve federasyonun başkan yardımcılarının da yer aldığı toplantıda, Türkiye Grand Prix'sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 müjdesini duyurdu.Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 müjdesini duyurdu.

Görüşmede ilgili kurumların üstleneceği görevler, organizasyon sürecinde sağlanacak koordinasyon ile Türkiye Grand Prix'sinin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

İstanbul, yeniden dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.İstanbul, yeniden dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL PARK'TA BEŞ YILLIK F1 HEYECANI

Formula 1 yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix'si, 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si
Soru-Cevap Bilgi Kutusu
F1
Formula 1 İstanbul'a ne zaman dönüyor?
Türkiye Grand Prix'si 2027 sezonundan itibaren yeniden düzenlenecek.
Yarış nerede yapılacak?
Formula 1 yarışları İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
İstanbul Park kaç yıl Formula 1'e ev sahipliği yapacak?
Beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar ev sahipliği yapacak.
Anlaşma hangi yılları kapsıyor?
2027-2031 sezonları arasını kapsıyor.
Toplantıda hangi konular ele alındı?
Organizasyon hazırlıkları, kurumlar arası koordinasyon ve tanıtım çalışmaları görüşüldü.
Türkiye Grand Prix'sinin amacı nedir?
Yarışın en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.
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