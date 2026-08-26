Hakan Fidan'dan YPG'nin feshedilmesine ilk yorum! "Adımlarımızın tamamlayıcısı niteliğinde"

Elazığ'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Terör örgütü YPG'nin özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiğine ilişkin dün yaptığı açıklamayı nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine Fidan, şu ifadeler kullandı:

"ATMAK İSTEDİĞİMİZ ADIMLARIN TAMAMLAYICISI NİTELİĞİNDE"

"Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibiyse tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcısı niteliğinde. Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım. Bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Biz burada Kürtlerin kimliği korunurken, kimlik inkarı olmazken, Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunun altını çiziyoruz ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"BARIŞ YOLUYLA ÇÖZECEĞİZ"

Bakan Fidan, bunun aleyhine olan konuları Suriye için iyi görmediklerini belirterek, bölgedeki YPG varlığının uzun süre yalnızca Suriye için değil, Türkiye aleyhine yönelik olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz. Barış yoluyla çözeceğiz." dedi.

"TERÖRÜN OLMADIĞI ORTAMLARDA KALKINMANIN NE KADAR HIZLI GİTTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

İki gündür kara yoluyla bölgedeki il ve ilçeleri dolaştığını aktaran Fidan, "Yani orada da hep gördüm. Aslında bölgesel kalkınma, ilerleme gerçekten herkes kadar bu bölgenin de hakkı. Ve terörün olmadığı ortamlarda, silahların konuşmadığı ortamlarda kalkınmanın ne kadar hızlı gittiğini, gelişmenin ne kadar iyi olduğunu, bu eşsiz doğanın buradaki Doğu ve Güneydoğu'daki eşsiz doğanın ne kadar büyük bir nimet sunduğunu, fırsat bulduğunu da görüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta ve bölgenin geri kalan kısmında barış, istikrar, kalkınma ve refahı önceleyen bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Fidan, bu vizyonu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde adım adım hayata geçirdiklerini söyledi.

Hakan Fidan, "İnşallah dediğim gibi yani Şam'da yapılan açıklama, metni itibarıyla olumludur ama pratikte de söylendiği gibiyse ziyadesiyle olumludur." görüşünü paylaştı.