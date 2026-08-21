İstanbul’da 3 ilçede yollar trafiğe kapanacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliğinin duyurusuna göre trafik düzenlemesi saat 07.00'de başlayacak ve etkinliğin sona ermesine kadar devam edecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılacak yolların yanı sıra kullanılabilecek alternatif güzergahlar da belirlendi.

FATİH'TE SAHİL HATTINDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Fatih ilçesinde Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıkları arasındaki bölümü yarış nedeniyle trafiğe kapatılacak. Bunun yanı sıra Galata Köprüsü ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa ve Kadir Has caddeleri de araç geçişine kapalı olacak.

Sürücülerin alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Millet Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ni kullanabileceği bildirildi.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda pazar günü ulaşım planı değişecek. (Görsel: AA)

BEYOĞLU'NDA ÇOK SAYIDA CADDE ETKİLENECEK

Beyoğlu'nda da yarış güzergahı üzerindeki birçok noktada trafik akışı durdurulacak. Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Tershane, Necatibey ve Bedri Karafakioğlu caddelerinin yanı sıra Mebusan Yokuşu ve İnebolu Sokakları da kapatılacak.

İnönü Caddesi'nde Makine Kimya Endüstrisi Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki bölüm, Boğazkesen Caddesi'nde Defterdar Yokuşu Sokak ile Meclisi Mebusan Caddesi arasındaki kesim ve Galata Köprüsü'nün Eminönü yönü de trafiğe kapatılacak.

BEYOĞLU İÇİN ALTERNATİF ROTALAR

Bu bölgelerde ulaşım sağlamak isteyen sürücüler Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi, Refik Saydam, Boğazkesen, Mete ve Asker Ocağı caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı'nı tercih edebilecek.

Bisiklet turu nedeniyle özellikle sahil hattında trafik akışının etkilenmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA DOLMABAHÇE VE ÇEVRESİNE DİKKAT

Beşiktaş'ta ise Dolmabahçe ve Beşiktaş caddeleri yarış nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ayrıca Dolmabahçe Tünel çıkışından Kadırgalar Caddesi dönüşleri ile Dolmabahçe Meydanı arasındaki bölümde de araç geçişine izin verilmeyecek.

Sürücüler için alternatif güzergahlar arasında Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi ve Kadırgalar Caddesi gösterildi.

Sürücülere pazar günü uyarısı Yetkililer, 23 Ağustos Pazar günü özellikle yarış güzergahlarının bulunduğu Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta yola çıkacak sürücülerin trafik düzenlemelerini dikkate almalarını istiyor.

Kapanışların program tamamlanana kadar süreceği belirtilirken, ulaşım planı yapanların alternatif güzergahları önceden değerlendirmesi önem taşıyor.