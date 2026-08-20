İstanbul'da dönüşüm hızlandı! Bakan Kurum duyurdu: 67 bina aynı anda yenileniyor
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde 67 binanın aynı anda dönüştüğünü duyurdu. Kampanya kapsamında konut başına 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanırken, riskli yapı tespiti için son tarih 31 Aralık olarak açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi'nde "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 3 sokakta eş zamanlı yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından mahallenin görüntülerini paylaşarak İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
"67 BİNA AYNI ANDA DÖNÜŞÜYOR"
Kurum paylaşımında, "İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi." ifadelerini kullandı.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi de kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.
Çiftçi, "Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımızı bu kısıtlı süreyi verimli geçirmeye ve bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum." dedi.
875 BİN TL HİBE, 875 BİN TL KREDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla yürütülen Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.
İstanbul genelinde bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi.
ZEYTİNBURNU'NDA 5 BİN 56 BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Kampanyaya en fazla talebin geldiği ilçeler arasında yer alan Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıdaki 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.
Seyitnizam Mahallesi'nde ise 3 sokak eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm sürecine girdi.
Toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü tamamlanırken, kalan 67 yapıdan karot alındı.
8 YAPIDA YIKIM BAŞLADI
Riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım çalışmalarına başlandı. Kalan 67 yapının ise Yarısı Bizden kampanyası kapsamında eş zamanlı olarak dönüştürülmesi planlandı.
Kampanya kapsamında oturduğu 32 yıllık bina dönüşüme alınan Eyüp Diker, "Her an can korkusu yaşıyorduk. Başvurmamızın birinci nedeni zaten depreme dayanıklılık için." ifadelerini kullandı.
SON TARİH 31 ARALIK
31 Aralık'a kadar uzatılan kampanyadan, ev veya iş yerlerini riskli yapı olarak tespit ettiren vatandaşlar faydalanabilecek.