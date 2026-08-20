İstanbul'da dönüşüm hızlandı! Bakan Kurum duyurdu: 67 bina aynı anda yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi'nde "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 3 sokakta eş zamanlı yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından mahallenin görüntülerini paylaşarak İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Kurum'un sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraflar: DHA) "67 BİNA AYNI ANDA DÖNÜŞÜYOR" Kurum paylaşımında, "İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi." ifadelerini kullandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi de kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu. Çiftçi, "Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımızı bu kısıtlı süreyi verimli geçirmeye ve bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum." dedi.